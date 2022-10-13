Sigaradan ölenlerin eşyaları Üsküdar'da sergilendi - Son Dakika
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Sigaradan ölenlerin eşyaları Üsküdar'da sergilendi

13.10.2022 13:24
Sigaradan ölenlerin eşyaları Üsküdar'da sergilendi

Tütünün zararlarına dikkati çekmek için sigara nedeniyle hayatını kaybedenlerin eşyaları sergilendi.

Tütünün zararlarına dikkati çekmek için sigara nedeniyle hayatını kaybedenlerin eşyaları sergilendi.

Üsküdar Belediyesi, sigara kullanımının zararlarını anlatabilmek adına "Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi" ve tütün endüstrisi karşıtı gençlerle birlikte Üsküdar Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte sigara yüzünden hayatını kaybeden kişilerden geriye kalan 350 parça eşya sergilendi.

"Tütün, Kovid'in verdiği zararın iki katından fazlasını bir yılda veriyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, sigaranın zararlarına dikkati çekti.

Uyuşturucu bağımlılarının çoğunun, ilk olarak sigaraya başladığını belirten Erdöl, "Burada her gün kaybettiğimiz 350 kişiyi hatırlatmamız lazım. Tütün nasıl bir salgın? Kovid salgınını tüm dünya 2 yıl yaşadı. Tütünle kaybettiğimiz yılda 120 binin üzerinde. Tütün, Kovid'in verdiği zararın iki katından fazlasını bir yılda veriyor. Bu zararlı bir silah. Dünyanın gelmiş geçmiş belki de en büyük kitle imha silahıdır. Atom bombası dahi insanoğluna bu kadar zarar vermedi. Zehirle karşı karşıyayız. Bunun farkında mıyız, farkında olanlar da olmayanlar da var." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de çok anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, bu alanda 20 yıldır çok ciddi projeler yürütüldüğünü anlattı.

Bu hizmetler kapsamında tütünle mücadelede devrim niteliğinde kararlar alındığını ifade eden Türkmen, "Kapalı alanlarda, kahvehanelerde, otobüste, uçakta sigara içmenin yasak olması önemli bir kararlılık gerektiriyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sağlam bir duruş gösterdi ve devrim niteliğinde kararlar çıktı." dedi.

"Elektronik sigaralar tütün endüstrisinin yeni oyunlarından birisidir"

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, kamuoyunun farkındalığının yükseltilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Albayrak, "Bu mücadele evet hepimizin mücadelesi ama en çok da gençlerin mücadelesi. Çünkü hedefte siz varsınız. Endüstri kendisine uzun süre sigara kullanacak kişileri arar. Yaklaşık 60 yıllık bir müşteri avından bahsediyoruz. Sizlerin sağlığını önemsiyoruz. Farkında olmanız önemli." diye konuştu.

Tütün endüstrisinin bilimsel bilgiyi zayıflatarak sahte bilgi üretmek gibi taktikleri olduğunun altını çizen Albayrak, elektronik sigaranın da güya tütünün zararlarını azalttığının iddia edildiğini ancak bu sigaranın da zararlı olduğunu söyledi.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Tütün endüstrisi küresel anlamda çok büyük bir suç örgütüdür. Endüstrinin taktiklerinden birisi de bilimsel bilgileri çarpıtmak ve çok sayıda yanlış bilgi üretip insanların aklını karıştırmaktır. Özellikle bir sigara bırakma aracı veya daha az zararlı gibi yanlış bilgilerle pazarlamaya çalıştıkları elektronik sigaralar tütün endüstrisinin yeni oyunlarından birisidir. Hem batıda hem de Asya'da yeni bir epidemiye dönüşmüş olan elektronik sigaraların ülkemizde satışının yasaklanması gençliğimizi korumak adına büyük bir adımdır. Konu bir yasal düzenleme meselesi değil, bir özgürlük meselesidir. Gençlerimizin sağlıklı yaşam ve dumansız hava hakkını sonuna kadar koruması ve bu özgürlüğünü savunması muradımızdır."

Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Tuba Durgut ve vatandaşlar katıldı.

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Üsküdar Meydanı'nda sigara karşıtı etkinlik Üsküdar Meydanı'nda sigara karşıtı etkinlik ÜSKÜDAR'DA TRABZON GÜNLERİNE HORONLU DAVET ÜSKÜDAR'DA TRABZON GÜNLERİNE HORONLU DAVET
Kaynak: AA

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sigaradan ölenlerin eşyaları Üsküdar'da sergilendi - Son Dakika

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