Son Dakika Haberleri: Sigaram Yok' Diyen Genci Bıçakladı

Sigaram Yok' Diyen Genci Bıçakladı

23 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet A. (20), kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaraladı.

Sigaram Yok' Diyen Genci Bıçakladı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet A. (20), kendisine sigara vermeyen Özgür A.'yı (15) bıçakla yaraladı.

Olay, İnegöl'e bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür A.'nın yanına gelen Mehmet A., sigara istedi. Özgür A.nın "Sigaram yok" demesi üzerine öfkelenen saldırgan, bıçakla genci kolundan yaralayıp kaçtı. Bölgeden geçen vatandaşlar olayı 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

- İnegölbursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:58 Kaynak: DHA

Ankara, Orhaniye, İnegöl, Güncel
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