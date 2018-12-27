Sigaranın Ağız Sağlına Zararları Anlatıldı
1 saat önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince, "Sigara Bağımlılığı ve Ağız Sağlığı" konulu seminer düzenlendiği bildirildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Diş Hekimliği Fakültesince, "Sigara Bağımlılığı ve Ağız Sağlığı" konulu seminer düzenlendiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesinde düzenlenen "Sigara Bağımlılığı ve Ağız Sağlığı" konulu seminerde, üniversite personelene sigaranın ağız sağlığına etkileri anlatıldı.
Etkinliklerin gelecek dönemde de devam edeceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:22 Kaynak: AA
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