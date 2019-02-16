Son Dakika Haberleri: Sigaranın Haram Olduğunu Milletimize Anlatmalıyız"

Sigaranın Haram Olduğunu Milletimize Anlatmalıyız"

33 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız." dedi.

Sigaranın Haram Olduğunu Milletimize Anlatmalıyız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda din görevlileriyle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İslam'dan önce dünyanın çeşitli yerlerinde var olan yanlış anlayışların benzerlerinin günümüzde de bulunduğuna işaret ederek, çocukların, gençlerin çeşitli bağımlılıklarla adeta zihinlerinin yok edilmesine engel olacaklarını belirtti.

Sigara kullanımı nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız. Çünkü sadece bizim ülkemizde bir yılda 115 bin kişi hayatını kaybediyor. Bu ne büyük bir faciadır." ifadelerini kulandı.

Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemli bir imkan olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar büyürken, karakterleri oluşurken etkimiz olsun istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:08 Kaynak: AA

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