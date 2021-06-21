Üye Girişi
SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR - Son Dakika

SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR

21.06.2021 10:02

KORONAVİRÜSTEN kurtulmanın en kesin yollarından birinin aşılama olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurten Nur Aydın, aşı karşıtlarının kara propaganda yürüttüğünü vurguladı.

KORONAVİRÜSTEN kurtulmanın en kesin yollarından birinin aşılama olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurten Nur Aydın, aşı karşıtlarının kara propaganda yürüttüğünü vurguladı. Aşı karşıtlarının, toplumun en çok korktuğu şeylerle panik havası oluşturduklarını belirten Aydın, "Yıllarca sigara içip içinde ne olduğunu sorgulamayan adam, gelip bize 'Aşının içinde ne var bilmiyorum, yaptırmam' diyor. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Hastalanıp yoğun bakıma girdikleri zaman 'Beni iyileştirin' diye sarılıyorlar" dedi.

Koronavirüsün dünyada etkisi sürerken, umutla beklenen aşılar, uygulanmaya başlandıktan sonra birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Aşıların kısırlığa yol açtığı, kanser riskini artırdığı iddialarından sonra çoğu kişinin aklında soru işareti oluştu. Birinci doz aşılarını olanlar, vaka sayılarının hızla düşmeye başlamasıyla 'İkinci doz aşıyı olmaya gerek var mı?' diye düşünmeye başladı. Soruların artması üzerine uzmanlar, 'Bilim insanlarına güvenin' dedi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurten Nur Aydın, aşının iki doz uygulandıktan sonra antikor seviyesini artırdığının önemine vurgu yaparak, kapanma kararlarının vaka sayısının düşmesinde büyük rol oynağını belirtti. Aşının varyant virüslerin etkinliğini büyük oranda azalttığını da belirterek, hız kesmeden aşılanmanın devam etmesi gerektiğini söyleyen Dr. Aydın, aşının ciddi yan etkisine rastlamadıklarını, sırası gelenin korkmadan aşı yaptırması gerektiğini vurguladı.

'CAHİLCE İDDİALAR ORTAYA ATILIYOR'

Aşı hakkında kara propaganda yürüten kişi ve paylaşımlara itibar edilmemesinin altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın, her aşıda toplumun korktuğu konuların ileri sürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sigara içip de sigarının içinde ne olduğunu bilmeyenler, gelip bize 'Aşının içinde ne var bilmiyoruz, yaptırmam' diyor. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Sonuçta koronavirüs tek ülkenin sorunu değil tüm dünya bununla uğraşıyor. Aşı karşıtı insanlar, toplumun en çok korktuğu şeylerle panik havası oluşturuyor. Çip takılması, genlerin değiştirilmesi, kısırlık gibi kara propagandalardan sakının. Bilim insanlarına güvenin ve bize inanın. Kısırlık iddiaları ezelden beri var. Şu an tüm dünya Covid-19 ile mücadele ediyor. Örneğin; dünyaya yayılan çiçek hastalığı aşı mucizesiyle eradike edildi. 1,5 yıldır tüm dünyada bilim insanların çalıştığı şey koronavirüsü ortadan kaldırmak. Bunun da tek çözümü aşılanmak. 21'inci yüzyıldayız, kısırlık iddiası, kızamık aşısında bile ortaya atıldı. Ölümcül olan insanlarda etki bırakan hastalığın önüne aşıyla geçiliyor. Bunlar aşıyla hafif, aşısız çok ağır hastalıklar olabiliyor. Ne Biontech ne de Sinovac aşılarının gen değiştirme mekanizması yok. Bunu bilim insanları da ifade ediyor. Hücre çekirdeği mekanizması ve DNA mekanizması çok farklı yapılar. Bu cahilce fikirler nereden, nasıl çıkıyor; anlayamıyoruz. Tamamen aşıyı karalamak isteyen kişiler bu iddiaları toplumu korkutmak için ortaya atıyor. Aynı kişiler koronavirüse yakalanıp yoğun bakıma düşünce bize 'Beni iyileştirin, ayağa kaldırın' diye sarılıyorlar. İş aşıya ve korunmaya gelince engellerle karşılaşıyoruz. Aşı olunca birey sadece kendini korumuyor, kendisiyle birlikte çevresindeki insanları da koruyor çünkü bu hastalık öyle bir hastalık ki senden başkasına geçtiği zaman o kişi daha ağır geçirebiliyor."

'AŞILARIN CİDDİ YAN ETKİSİNE RASTLANILMADI'

Biontech aşısı yaptıranların özellikle ikinci doz aşıdan sonra sıklıkla yorgunluk, baş ağrısı, titreme, mide bulantısı veya kas ağrısı gibi şikayetlerde bulunmalarının ardından ikinci dozu yaptırmaktan korktuğunu belirten Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Faz çalışmaları Covid-19 aşısının iki doz yapılması gerektiği yönündeydi. İlk doz yapıldıktan sonra koruyuculuk oranı etkin ama yüksek oranda koruyuculuk ve antikorun oluşması için insanların mutlaka ikinci doz aşıyı olması gerekiyor. Antikorun zamanla artırılması gerekiyor. Senelik grip aşısı gibi ya da hatırlatıcı dozlar gibi bu aşıyı yapılmak zorundayız. Biontech aşısı yeni mRNA dediğimiz aşı cinslerindendir. Antijen içeriği daha fazla. Virüsün yapısal proteinlerini içerdiği için etkisini daha fazla gösteriyor. Çocuklara yapılan aşılardan sonra bile ateş, halsizlik gibi etkiler ortaya çıkıyor. Bu yan etkilerin onlardan farkı yok. Biontech aşısının tek sıkıntısı antijen yanıtı fazla olduğu için yan etkisinin fazla olması ama bunlar korkulacak yan etkiler değil. Nisan ayından beri hastanemizde Biontech aşısını yaptırıyoruz. Ciddi yan etkisi olan hasta görmedik. Tamamı ile kulaktan dolma bilgiler var. Biz işin içindeyiz ciddi sorunlara denk gelmedik. Araştırmalarda mutant virüslere karşı Biontech aşısının daha koruyucu olduğu söyleniyor. Bu yüzden aşıların sıkıntısız olduğunu ve halkın güvenle yaptırması gerektiğini söyleyebilirim."

'YOĞUN BAKIMDA İNSANLAR NEFES AÇLIĞI ÇEKİYOR'

Koronavirüs hastalarının yoğun bakımda yaşadığı sıkıntıları da anlatan Dr. Aydın, "Dışarıdan görünen durumla bizim yaşadığımız çok farklı. İnsanlar bilinci açık durumda uyutulmak zorunda kalıyor. Nefes açlığı çekiyorlar. Covid-19 gerçekten felaket ve çözümü de aşı. Mutlaka herkesin aşılanması lazım. Aşı olmayıp ötelemek de doğru değil. Sırası gelen olmalı çünkü sürü bağışıklığı kazanılmalı ve yeni varyantların çıkması böylece engellenmeli. Aşı ilk sağlık çalışanlarına yapılmıştı. Ben koronavirüsü aşılı olduğum için hafif geçirdim. Sadece 1 gün eklem ağrısı ve ateş yaşadım. Çok şanslıydım ve 7 gün sonra işimin başına geri döndüm. Benim koronavirüs olduğum dönemde yüzde 95 oranında mutant virüs etkiliydi. Mutant virüs olmama rağmen aşı sayesinde rahat geçirdim. Genelde insanlar alerjiden korkuyor. 'Penisiline, yumurtaya alerjim var; bir sıkıntı olur mu?' diye soruyor. Hastalar hekimlere ulaşabiliyor ve görüştükten sonra ikna oluyorlar. Sosyal medyada hızlı ulaşılabilir doğru güncel bilgiler elde edilebilir ama bazı kötü propaganda yürüten kişilerin doğruları saptırması, insanları yalan yanlış bilgilendirmesi halkımızı farklı noktalara çekebiliyor" dedi.

SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR
SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR
SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR
SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR
SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR
SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR
SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Propaganda, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı 11:22 ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı 11:12 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı 11:05 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti 10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor 10:33 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı 10:22 İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi 09:50 Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı 08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:29 Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı
11:22 ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
11:20 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu
11:11 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı
11:09 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti
11:04 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
10:58 Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor
10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti
10:32 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
10:31 İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi
Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı         
11:30
Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu         
11:21
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti         
11:10
Evlerinde ölü bulunan anne ve oğlunun, Evlerinde ölü bulunan anne ve oğlunun, "Bomba var" notu bırakıp intihar ettiği ortaya çıktı         
10:55
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar         
10:40
İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi         
10:32
Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek         
09:56
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
09:48
Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?         
08:20
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 11:34:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SİGARANIN İÇİNDEKİNİ BİLMEDEN İÇENLER, 'AŞININ İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM, YAPTIRMAM' DİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement