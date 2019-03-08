Sigaranın Zararları Futsal Maçıyla Kanıtlandı
55 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde Yeşilay Haftası ekinlikleri kapsamında sigaranın zararlarına dikkat çekmek için sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında futsal maçı düzenlendi.
Batman
'ın Sason
ilçesinde Yeşilay Haftası
ekinlikleri kapsamında sigaranın zararlarına dikkat çekmek için sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında futsal maçı düzenlendi. Maçı sigara içmeyenler 26-1 kazandı.
Sason kapalı spor salonunda sigaranın zararlarına dikkat çekmek için düzenlenen futsal maçında, sigara kullanmayanların 26 golüne karşı sigara kullananlar sadece 1 golle cevap verebildi. Sigara kullananların çok kısa sürede nefessiz kaldığı maçta, sigara kullanmayanların maç süresince yorulmadığı gözlendi. Maçı izleyenlerin arasında bulunan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, maçın ardında yaptığı konuşmada, "Futsal maçında da olduğu gibi hayatta da nefessiz kalmamak için sigaraya hayır demeliyiz. Bu maçta da gördüğümüz gibi sigaranın zararları bir kez daha kanıtlanmış oldu" dedi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
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