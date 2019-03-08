Son Dakika Haberleri: Sigaranın Zararları Futsal Maçıyla Kanıtlandı

Sigaranın Zararları Futsal Maçıyla Kanıtlandı

55 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde Yeşilay Haftası ekinlikleri kapsamında sigaranın zararlarına dikkat çekmek için sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında futsal maçı düzenlendi.

Sigaranın Zararları Futsal Maçıyla Kanıtlandı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde Yeşilay Haftası ekinlikleri kapsamında sigaranın zararlarına dikkat çekmek için sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında futsal maçı düzenlendi. Maçı sigara içmeyenler 26-1 kazandı.

Sason kapalı spor salonunda sigaranın zararlarına dikkat çekmek için düzenlenen futsal maçında, sigara kullanmayanların 26 golüne karşı sigara kullananlar sadece 1 golle cevap verebildi. Sigara kullananların çok kısa sürede nefessiz kaldığı maçta, sigara kullanmayanların maç süresince yorulmadığı gözlendi. Maçı izleyenlerin arasında bulunan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, maçın ardında yaptığı konuşmada, "Futsal maçında da olduğu gibi hayatta da nefessiz kalmamak için sigaraya hayır demeliyiz. Bu maçta da gördüğümüz gibi sigaranın zararları bir kez daha kanıtlanmış oldu" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

Batman, Sason, Güncel
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