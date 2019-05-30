Son Dakika Haberleri: Sigaranın zararları manilerle dile getirildi
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Sigaranın zararları manilerle dile getirildi

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Sigaranın zararları manilerle dile getirildi, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Ramazan davulcusunun sigaranın zararlarını manilerle dile getirdiği video klip çalışması da ilgi gördü.
Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, özel gün ve haftalar kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini ekledi. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için Kula Devlet Hastanesi bahçesinde stant açan sağlık personeli, ayrıca ramazan davulcularıyla video klip çekti. Klipte rol alan ramazan davulcusu, sigaranın zararlarını manilerle dile getirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan video beğeni gördü.
Dünya Tütünsüz Günü kapsamında camilerde, kahvehanelerde, büfelerde vatandaşlara ve çarşı esnafına bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarını anlatan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Belki içtiğimiz sigaranın sayısını azaltırız. Az içenler bu vesileyle belki sigarayı bırakır. Temennimiz o yönde. Sigarasız bir dünya için 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kutlu olsun" dedi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:31 Kaynak: DHA
Manisa, Kula, Güncel
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