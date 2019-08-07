Son Dakika Haberleri: Sigaranın zararları senaryo yarışması
Son Dakika Güncel Haber

Sigaranın zararları senaryo yarışması

1 saat önce

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından "Sigaranın Zararları" konulu ödüllü senaryo yarışması düzenleniyor.

Sigaranın zararları senaryo yarışması, System.String[]

Üniversite öğrencilerine yönelik yarışmada öğrenciler en iyi senaryoyu yazmak için yarışacak. "Dumansız Kampüs" projesi ile sigaraya savaş açan Ege Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi öğrencileri de yarışmaya yönelik çalışmalara erkenden başladı.

Amacı sigaranın zararlarını yazılı olarak nitelendirmek, sigarasız yaşamı desteklemek olan yarışmanın son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi. Katılmak isteyen adayların, senaryolarını başvuru formu ile birlikte Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İletişim Koordinatörlüğü'ne e-posta veya kargo ile ulaştırmaları gerekiyor. Her öğrencinin en fazla 3 senaryo ile başvurabileceği yarışmayı kazanan öğrencinin senaryosu kamu spotu olarak yayınlanacak. Ayrıca ilk üçe giren senaryoları yazan öğrencilere cep telefonu hediye edilecek.

Ege Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:47 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu
Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:28:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sigaranın zararları senaryo yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]