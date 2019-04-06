Son Dakika Haberleri: Sigaraya Gelen Zam Bir Tek Onların Yüzünü Güldürdü

Sigaraya Gelen Zam Bir Tek Onların Yüzünü Güldürdü

49 dakika önce

Sigaraya gelen son zamlarla beraber tütüne artan talep, Kayseri'de tütün satan esnafının yüzünü güldürdü.

Sigaraya Gelen Zam Bir Tek Onların Yüzünü Güldürdü, System.String[]

Sigaraya gelen son zamlarla beraber tütüne artan talep, Kayseri'de tütün satan esnafının yüzünü güldürdü.

Sigaraya gelen son zam, vatandaşın fiyatından dolayı tütüne daha fazla ilgi göstermesini sağladı. Zamlardan sonra tütüne artan fiyat, tütüncü esnafının yüzünü güldürdü. Esnaf Veysel Yavaş, "Sigara satışlarına 1-2 senedir zam gelmemişti ama öyle bir şey bekliyorduk. Zammın gelmesi Adıyaman için iyi oldu. Çiftçi kendi yetiştirdiği tütünü daha kolay satacak. Ekonomik krizden dolayı çiftçi zor durumda ve zammın gelmesiyle tütün tüketimi artacağını ve daha fazla satılacağını düşünüyorum" dedi.

Tütün fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Yavaş, "Zam oranı tütüne yansımaz. Çünkü sigara fiyatları dolayısıyla zaten tütün satışı pek olmuyor. Gördüğümüz genel durumda ise vatandaşın bütçesini zorladığı için gidip de 15 liraya sigara alamıyor. O yüzden tütün hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı. İçinde kimyasal maddeler de yok. Sigaraya zam gelmesi konusunda da düşüncem; o kadar paramız dışarı gideceğine, başka firmalar kazanacağına tütün üreticileri kazansın, yerli üretici kazansın ve Türkiye kazansın" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:01 Kaynak: İHA

Kayseri, Ekonomi, Güncel
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