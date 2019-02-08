Sigaraya Savaş Açtılar
22 dakika önce
Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi personellerince 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi
personellerince 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aylin Can başkanlığında Pınarhisar Anadolu Lisesi
öğrencilerinin ve Pınarhisar Toplum Sağlığı çalışanlarının katıldığı "Sigaranın Zararları" konulu eğitim Hastane Doktoru Mehmet Özkanlı tarafından verildi. Eğitimde "Sigara içmenin bağımlılıktan öte davranışsal bir bozukluk olduğu ve özellikle lise çağındaki gençler arasında sigara içme oranının yüksek olduğu" vurgusu yapıldı.
Pınarhisar Devlet Hastanesi Aile Hekimi Uzmanı Dr. Esra Uyar tarafından da hastane poliklinik katında oluşturulan stantta bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Hemşire Mukadder Sarıkaya
tarafından Pınarhisar Devlet Hastanesine başvuran hastalara ve personellere bilgilendirici el broşürleri dağıtılırken, sigarayı bırakarak sigara atık kutusuna atan ve dumansız hava sahaya katkı sağlayan kişilere Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşenur Kabayel tarafından "Dumansız Hava Sahası Rozetleri" takıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:10 Kaynak: İHA
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