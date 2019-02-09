Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilen yürüyüşe Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, sağlık personelleri ve kadın meclisi üyeleri katıldı.

Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sigara bağımlılığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Her yıl binlerce insanı bu bağımlılık yüzünden kaybettiklerini dile getiren Dr. Akan, "Bu yüzden sigara bağımlılığına karşı toplumda bilinç oluşturmak amacıyla birçok etkinlik düzenliyoruz. Dünya Sigara Bırakma Günü münasebetiyle bugün kadın meclisimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlikle toplumumuza 'Sigaraya veda, hayata merhaba !' mesajını vermek istiyoruz. Kullanıcı vatandaşlarımızı geç olmadan sigarayı bırakmaya davet ediyoruz" dedi.

Farkındalık Önemli

Türkiye'nin sigarayla mücadele konusunda kararlı adımlar attığına işaret eden Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili birçok kampanya yürüttüğüne dikkat çekti. Mestan ayrıca bu tarz etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturulması için önem arz ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından gökyüzüne bırakılan balonlarla yürüyüş programı başladı ve katılımcılar ellerinde sigaraya karşı sloganların yer aldığı dövizlerle park çevresinde tur attı. Yürüyüşün ardından Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan standa katılımcılara karbonmonoksit ölçümü yapıldı.