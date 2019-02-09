Son Dakika Haberleri: Sigarayı Bırak Hayata Merhaba'De

Sigarayı Bırak Hayata Merhaba'De

18 dakika önce

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında Mihraplı Parkı'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sigarayı Bırak Hayata Merhaba'De, System.String[]

'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' etkinlikleri kapsamında Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi. Mihraplı Parkı'ndaki programa Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'ın eşi Sevinç Aktaş, Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, 22. Dönem Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, kadın meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş öncesi yapılan açıklamada Bursa Milletvekili Osman Mesten, halk sağlığı açısından önemli bir faaliyet olduğunu söyledi. Mesten, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu konulardan biri de sigaradır. Kimin elinde bir sigara görse, hemen sigarayı elinden alarak bırakması için söz alır. Bu şekilde sigara bıraktırdığı birçok kişiye sizlerde şahit olmuşsunuzdur. Kapalı yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması gibi konularda devletimizde halk sağlığı için önemli adımlar attı" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ise, sigara bağımlığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Her yıl binlerce insanın bu bağımlılık nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Akan, bu tür etkinliklerle sigara bağımlılığına karşı toplumda bir bilinç geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde böyle bir anlamlı etkinliğe imza atarak topluma mesaj vermek istediklerini söyledi.

Yürüyüşün sonunda protokol üyeleri tarafından katılanlara yeşil elma ve su ikram edildi. Sonrasında ise 'Sigarasız bir Dünya' temennisi ile beyaz balonlara havaya bırakıldı.

Program Bursa İl Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı karbonmonosit ölçüm testi ile son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:45 Kaynak: Bültenler

İl Sağlık Müdürlüğü, Kent Konseyi, Bursa, Güncel
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