''Sigarayı Bırak Sevdiklerini Bırakma''

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Öğretim Görevlisi Cihan Gül'ün konuşmacı olduğu konferansa SHMYO Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yıldız, Sağlık Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Levent ve Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Volkan Arı, Halk Sağlığı Eğitim Şube Müdürü Üniversitemiz personeli, öğrencileri ve davetliler katıldı.

Konferansta sigaranın tarihsel sürecine değinen Öğretim Görevlisi Gül,sigaranın satılabilmesi için sigaranın bilinçli olarak özendirildiğini, reklamlarda, film sahnelerinde ve setlerde yıldızlara sigara içirtildiğini söyledi.

Sigaranın illüzyon faydaları diye bir başlık vardı; zannedersiniz ki sigara içen kişi daha cool daha çekici daha karizmatik gibi şeyler söyleniyor ama aslında bunların beyin yıkama imgeleri olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Gül, "Gerçekte direk temasla oluşan kanserler akciğer kanseri, yani sigara dumanına direk maruz kalmasından dolayı oluşan kanserlerdir. Sigara; dolaylı yollardan bulaşan kanser çeşitlerinden olan kan kanseri, pankreas kanseri, cilt kanseri, mesane kanseri vb. kanserlere sebep olabiliyor.Dünya sağlık verilerine göre yılda 5 milyon insan sigaradan ölüyor. 20 yıl sonra 10 milyon insan sigaradan ölecek gibi bir tahmin var. Şuanda dünyada 300 milyon insan sigara içiyor bir 6-7 yıl sonra bu gruba 400 milyon insan daha katılacak Türkiye'de sigaradan ölenler 100 binleri buluyor. Türkiye'de her yıl 50 bin insana sigaradan dolayı kanser tanısı konuluyor'' dedi.

Sigaranın içilmemesini tembih eden Öğretim Görevlisi Gül, "Kötü alışkanlıklar bizi ve çocuklarımızı esir almadan bu gerçeğin farkında olalım" diyerek sözlerine son verdi.