Üye Girişi
Sigarayı bırakan sağlık teknisyeni yaşadığı değişimi anlattı - Son Dakika

Sigarayı bırakan sağlık teknisyeni yaşadığı değişimi anlattı

09.02.2022 12:34
Sigarayı bırakan sağlık teknisyeni yaşadığı değişimi anlattı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünde çevre sağlığı teknisyeni olarak çalışan 54 yaşındaki Orhan Özcan, 32 yıl kullandığı sigarayı bıraktıktan sonra, zorlanarak çıktığı merdivenleri koşarak çıkmaya başladı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünde çevre sağlığı teknisyeni olarak çalışan 54 yaşındaki Orhan Özcan, 32 yıl kullandığı sigarayı bıraktıktan sonra, zorlanarak çıktığı merdivenleri koşarak çıkmaya başladı.

Teknisyen Özcan, bulunduğu çevrenin de etkisiyle 21 yaşında sigaraya başladı. Özcan, 32 yıl boyunca bağımlısı olduğu ve günde 2 paket kullandığı sigarayı, annesinin "lütfen bırak şu mereti, oğlum sağlığını düşün, kendini düşünmüyorsan bizi düşün" gibi sözlerinin etkisi ve iş yerinin merdivenlerini zorla çıkmasının ardından bırakmaya karar verdi.

Geçen yıl Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi Sigara Bırakma Danışmanlığına başvuran Özcan, gerekli tedavinin ardından sigarayı bıraktı.

Bir süre önce iş yerinin merdivenlerini çıkarken zorlanan Özcan, sigarayı bıraktıktan sonra işine hızlı adımlarla gidiyor.

Sigara içmenin pişmanlığını yaşıyor

Özcan, AA muhabirine, genç yaşta sigara kullanmaya başladığını, yıllar sonra bunun pişmanlığını yaşadığını söyledi.

Kendisini kötü hissetmeye başladıktan sonra sigarayı bırakması gerektiğini anladığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Belirli bir yaşa geldikten sonra yürürken, merdiven çıkarken nefes darlığı olmaya başlamıştı. Uyku verimliliği yoktu, sabah kalkıyorsun ağzın çamur gibi, öyle etkileri olmuştu bana. Diyorum ki sigara keşke hiç hayatımda olmasaymış. Ben hep söylüyorum, yeğenlerim de var küçük, 'mümkün olduğunca sigaradan uzak durun, asla başlamayın, sigara ile hiç işiniz olmasın'. Bundan sonra kesinlikle içmem. Gördüm çünkü sigarayı bıraktıktan sonraki halimi. Önceden bir merdiven çıkarken nefes nefese kalıyordum, şu an merdivenlerden çok rahat çıkıyorum."

Özcan, sigarayı bıraktıktan sonra daha güzel uyuduğunu dile getirdi.

Evde annesiyle yaşadığını ve evlerinde sigara içilmediğini belirten Özcan, "Kahvehaneden ya da başka bir yerden geldiğim zaman direkt montumu balkona asardım. Üstümüz başımız sigara kokuyordu. Yatak, yorgan, yastık bunlar hep sigara kokuyordu ama şimdi çok rahatım. Annem kızıyordu. Balkonda içtiğim oluyordu, içme diye telkinde bulunuyordu ama şimdi o da mutlu." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Orhan Özcan, Kırklareli, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sigarayı bırakan sağlık teknisyeni yaşadığı değişimi anlattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:53:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sigarayı bırakan sağlık teknisyeni yaşadığı değişimi anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement