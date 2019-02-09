Sigarayı Bırakma Gününde Farkındalık Oluşturdular

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" ve Kanser Ayı nedeniyle sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden olan meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla...

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" ve Kanser Ayı nedeniyle sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden olan meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla alışveriş merkezlerinde bilgilendirme standı açıldı.



Yeşilay Erzurum Şubesi ile ortaklaşa yürütülen etkinlikte vatandaşlara sigaranın zararları, sigarayı bırakma yöntemleri, sigara bırakmada yardım alabilecekleri ALO 171 Danışma Hattı ve Sigara Bıraktırma Poliklinikleri hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı ve karbonmonoksit ölçümü yapıldı.



Sağlık Müdürlüğü elemanları ayrıca, sigara içmediği halde tüketilen ortamda bulunma sonucu sigara dumanından pasif etkilenmeye dikkat çekmek ve kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesi amacıyla işletme sahipleri ve işletmelerde bulunan vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıtarak bilgi edinmelerine destek oldular.



Akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının KOAH başta olmak üzere birçok solunum yolu hastalığının ortaya çıkmasında en büyük etkenin sigara olduğuna dikkat çeken yetkililer, yaptıkları açıklamada şunları söylediler: "Sigara ve tütün gerek içen gerek içmediği halde tüketilen ortamda bulunma sonucu sigara dumanını pasif olarak soluyan insanlarda önlenebilir hastalanma ve ölüm nedenlerinden en önemlisidir. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Başkalarının tütün dumanına sadece 5 dakika maruz kalmanın bile kalp krizini tetikleyebildiği kanıtlanmıştır. Süre uzadıkça bu risk katlanarak artmaktadır. Sigara içtiği için ölen her dokuz kişi, içmediği halde sigara dumanına maruz kalan bir kişinin de ölümüne neden olmaktadır. Pasif içicilik ile çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş olmakta, ani bebek ölümü riski 2,5 kat artmakta, eşleri sigara içen kadınlarda akciğer kanserinden ölüm 2-3 kat artmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaraya bağlı hastalıklardan 8 milyon insanın öleceği tahmin edilmektedir.



Sağlık Bakanlığı sigarayla mücadele çalışmaları kapsamında, 2017 yılına kadar olan süreçte çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile tütün kullanımını önleme çalışmalarını hızlandırmıştır. Yapılan mevzuat düzenlemelerinin amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda ALO 184 Sigara İhbar Hattı kurulmuş; ayrıca Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte "Yeşil Dedektör" isimli akıllı telefon uygulaması geliştirilmiştir. Yeşil Dedektör mobil uygulaması ile kullanıcı ihlal bildirimini, tek tıkla konum belirleyerek ve mekan adı seçerek bildirebilecektir.



Sigara ile mücadele kapsamında en önemli çalışmalardan biri de sigara bağımlılığının tıbbi tedavisi konusunda yapılan çalışmalardır. Bu bağlamda 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veren Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Sigara Bırakma Poliklinikleri hizmete sunulmuştur. İlimizde, Nihat Kitapçı Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde iki "Sigara Bırakma Polikliniği" hizmet vermekte olup polikliniklerimizde hekimlerimizin reçete ettiği ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ise psikososyal destek hizmetimiz ile sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz destek sunulmaktadır.



SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR



En iyi tedavi hiç başlamamak, eğer başlandıysa da bırakma yönünde doğru adımları atmaktır. Sigara bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" tam da bu adımları atmanın zamanı olabilir. "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününü" fırsat kılarak, sigarasız ve sağlıklı bir hayat için sigarayı hayatımızdan çıkaralım." - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak

O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı

Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar

Son Dakika! Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi