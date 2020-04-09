"Sigarayı bırakmak için Ramazan ayı bir fırsattır" açıklaması

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şubesi Başkanı Kadir Dikici, sigara içenlerin, sigarayı bırakmaları için Ramazan ayının fırsat olduğunu belirtti.

Dikici, yaptığı yazılı açıklamada, sigaranın, tiryakilik değil psikolojik bir sorun olduğunu vurguladı.

Sigarayı bırakmanın, gerçekten istendiğinde kolay olduğunu aktaran Dikici, "Ramazan ayı, özellikle İslam alemi için çok önemli. Tüm kötü düşüncelerin rafa kaldırıldığı, insan ruhunun adeta kendine çeki düzen verdiği bir ay olması sebebiyle sigara kullananların bırakmalarında çok etkisi olacaktır." ifadesini kullandı.

Sigara kullanan insanların, kullanmayanları rahatsız ettiği için kul hakkı konusunun gündeme geldiğini dile getiren Dikici, şunları kaydetti:

"Pasif içicilikten hastane masraflarına, çevrenin korunması ve temiz tutulmasına, hatta diğer canlıların bile haklarının ve daha birçok konunun söz konusu olduğu bir gerçektir. İslam alimlerimizin de sigaranın haram olmasıyla ilgili ortaya koydukları ayet ve hadis ışığındaki açıklamaları göz ardı edilmemeli. Çocuk ve gençlerimize iyi örnek olmak, ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için bu güzel Ramazan ayında sigarayı bırakma adına kullananların, güzel bir adım atmalarını istiyoruz. Lütfen sigarayı bırakmaya karar verin ve gerçekten harekete geçin."