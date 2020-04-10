Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı - Son Dakika

Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı

6 saat önce

değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, en başta ellerimiz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmamız gerektiği vurgusunu yaparak, "Hepimiz sigaranın insan bedenine olan zararlarını biliyoruz.

Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı, System.String[]
değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, en başta ellerimiz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmamız gerektiği vurgusunu yaparak,  "Hepimiz sigaranın insan bedenine olan zararlarını biliyoruz. Vücudumuzun birçok organına olan zararlarını biliyoruz. Ama içinde bulunduğumuz süreç içerisinde daha ön plana çıkan bir organımız var. Hepimizin çok korumak zorunda olduğu bir organımız var. O da akciğerlerimiz. Kurallardan bahsediyoruz, elimizi yıkayalım, dışarı çıkmayalım, evde kalalım, mesafeye dikkat edelim, bunlar çok çok önemli. Ancak unutmamamız gereken, hatırlamamız gereken çok önemli bir şey daha var. Ellerimizi temiz tuttuğumuz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmak zorundayız" dedi.

"SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ NASIL BİR YARDIM İSTİYORLARSA BU KONUDA BİZ DESTEK VERİYORUZ"

Öztürk, sigara bırakma konusunda verdikleri hizmetler konusunda şunları söyledi:

"Bu süreç tabii daha önemli bizim açımızdan farkındalık oluşturma çalışmalarımızı artırdık. Bizim bağımlılıklarla mücadelede tütün de özellikle ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğu için tütüne yönelik de çalışmalarımız fazlaydı. Ancak bu son dönemde gelen bilgiler, salgının ilk etkili olduğu Çin'den daha sonra Avrupa'dan ve bizim ülkemizdeki bilim insanlarının verdiği bilgiler kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dediğimiz hastalığa olan kişilerin gerçekten bu süreci çok sıkıntılı yaşadıkları. Bu hastalıkla ilintili tek bir madde biliyoruz biz; tütün ve tütün ürünleri yani sigara. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmekle yetinmiyoruz, kamu spotlarımızla, sosyal medyadan verdiğimiz mesajlarla aynı zamanda Yeşilay'ın Yeşilay Danışmanlık Merkezi ismini verdiğimiz şu anda 41 tane aktif merkezi var. Bu merkezlerde tüm bağımlılıklarla mücadelede insanımıza tamamen ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Bu dönemde de bu danışmanlığı dönemin özelliğine özgü daha çok sigaraya yönelik talepler fazla olduğu için bu alana doğru yoğunlaştık. Tabi ki hepimiz gibi bizler de evden çalışıyoruz. İnsanlarımız bizim hattımızı arayarak, çağrı merkezimizi arayarak bize ulaşabilirler, '444 79 75' bizim çağrı numaramızdır. Burada Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde görev yapan arkadaşlar bu hatlara cevap veriyorlar ve sizleri yönlendiriyorlar. Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz, onlara yol gösteriyoruz, adımları anlatıyoruz. Çünkü bu adım adım gerçekleşecek bir şeydir. Daha sonra eğer gerekli görürsek de psikoterapiye yine yönlendiriyoruz. Bütün bu hizmetleri online olarak yapıyoruz."

"HER GÜN NEREDEYSE 500-600'ÜN ÜZERİNDE TELEFON GELİYOR"

Mücahit Öztürk, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından  sigara bırakmak için Yeşilay'a yapılan başvuruların sayısı konusunda ise şöyle konuştu:

"Bu konuda telefon hattımıza gelen başvuruların önemli bir kısmı sigarayla ilgili olmaya başladı. Yani bizim aslında uyuşturucu madde teknoloji bağımlılığı, alkol, kumar gibi diğer alanlarda da çalışmalarımız var. Bütün baktığımızda sigara ile ilgili bize çok azdı normalde ama koronavirüs olayından sonra, bizim de sahaya çıkıp Yeşilay'ın mesajlarını vermemizden sonra şu anda neredeyse yüzde 90'nın üzerinde insanımız sigara ile ilgili bize başvuruyor ve bizden destek istiyorlar, kendilerine sigarayı bırakma konusunda psikososyal destek vermemizi istiyorlar. Bizim çağrı merkezimize şu anda her gün neredeyse 500-600'ün üzerinde telefon geliyor. Biz bunların daha da artacağını biliyoruz. Bunlara yönelik de şu anda altyapı çalışmamızı bitirdik. Birkaç gün içerisinde bu telefonların hepsine teker teker sağlıklı bir şekilde dönüp hizmet vermeye başlayacağız."

"BUNUNLA BİRLİKTE HAVA ALIYORUZ"

Sigarayı bırakma konusunda bazı vatandaşlar şunları söyledi:

Ramiz Demiz: Evden dışarı çıkınca hava almaya, bununla birlikte hava alıyoruz. Bırakma taraftarıyız. Bunu kendi iradenle bırakacaksın, 'bıraktım' diyeceksin, bırakacaksın. Ben daha önce bıraktım. 3 gündür evden çıkmıyorum, yine çıkmayacaktım ama bankaya gidiyorum.

Neriman İlhan: Sigara sadece koronavirüs için değil her şey için zararlı. Akciğerlerimizi, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Koronayı beklemeden bırakmak gerekiyor.

Songül Yılmaz: Bence bu sigarayı bırakmak için güzel bir neden olabilir. Çünkü sigara neden oluyormuş, sigarayı bırakmak isteyenler de bunu ciddiye alıp bırakabilirler.

Funda Er Akpınar: Keşke olsaydı, yok. Çok da korkmuyorum. Her zamanki felsefem şu; korktuğun başına muhakkak geliyor. Tedbiri alıyoruz takdiri Allah'tan. Sigarayı bırakmak gibi bir niyetim yok.


- İstanbul
Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:42 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Covid-19 için "yerli ve milli" test kitleri ve cihazı geliştiriliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı         
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:10
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 17:34:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sigarayı bırakmak için Yeşilay'a başvurular arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]