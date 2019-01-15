Son Dakika Haberleri: Sigarayı Bırakmak İsteyene Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Sigarayı Bırakmak İsteyene Ücretsiz Sağlık Hizmeti

8 dakika önce

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

Sigarayı Bırakmak İsteyene Ücretsiz Sağlık Hizmeti, System.String[]
Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 4736 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar sayıları 300 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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