Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz sağlık hizmeti
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi.
Cumhurbaşkanı
kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34
Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak
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