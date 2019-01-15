Son Dakika Haberleri: Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz sağlık hizmeti

Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz sağlık hizmeti

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi.

Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz sağlık hizmeti, System.String[]
Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34 

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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