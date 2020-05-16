Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay'a rekor başvuru - Son Dakika

Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay'a rekor başvuru

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜSÜN en çok akciğer ve solunum sistemini etkilemesinin ardından sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar sebebiyle Yeşilay'ın çağrı merkezine rekor sayıda başvuru yapıldı.

Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay'a rekor başvuru, System.String[]

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜSÜN en çok akciğer ve solunum sistemini etkilemesinin ardından sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar sebebiyle Yeşilay'ın çağrı merkezine rekor sayıda başvuru yapıldı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne(YEDAM) son 5 haftada 10 bin 828 çağrı geldi.

ÇAĞRI ORANI YÜZDE 12'DEN YÜZDE 77'YE ÇIKTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, en çok solunum sisteminde ve akciğerde hasara neden oluyor. Hastaların büyük bir çoğunluğu koronavirüs sebebiyle nefes almakta zorluk çekiyor. Salgın sürecinde ise sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar Yeşilay'a rekor sayıda başvuruda bulundu. Son beş haftada yaklaşık 10 bin kişinin YEDAM'ı aradığını belirten Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, "Bu süreçte koronavirüsün hemen etkilediği ve hızlıca sonuç aldığı organın akciğer olduğunu öğrendik. Bu öğrenir öğrenmez çok hızlı bir kampanya başlattık. 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' dedik. Bu kampanyaya çok büyük bir karşılık bulduk. İnsanlarımız yoğun bir şekilde YEDAM'ı aramaya başladı. Bu aramalar eskiden yüzde 12'deyken, şimdi yüzde 76-77'lere kadar çıktı" dedi.

"TELEFON GÖRÜŞMELERİ İLE TERAPİLERE ALIYORUZ"

Çağrı yapan herkesin takibinin yapıldığını ifade eden Öztürk, "Aramaların çoğunluğu 'ben sigarayı bırakmaya kararlıyım, bana destek verin' şeklinde. Biz de çağrı merkezimizdeki eğitim almış kişilerle, psikologlarla kişiye özgü olarak ne yapmaları gerektiğine yönelik görüşmeler yapıyoruz. Son beş haftada yaklaşık 10 bine yakın çağrı aldık. Diğer bağımlılıklarla ilgili de destek veriyoruz ancak şu ana kadar sigara ile ilgili çok önemli bir talep var. Çağrı yapan kişilerin takibi mutlaka yapılıyor. Öncelikli olarak bir düzey tespiti yapıyoruz. Bu tespitten sonra, bırakma günü tespit ediyoruz. Bırakma gününü tespit ettikten sonra o günden itibaren onları geri arıyor. Bir kısmını da haftalık telefon görüşmeleri ile terapilere alıyoruz" diye konuştu.

BABAMA SİGARAYI NASIL BIRAKTIRABİLİRİM?

Sadece sigara içenlerin değil, çevresindeki kişilere bıraktırmak isteyenlerin de merkezi aradığını belirten Öztürk, "Gelen bütün görüşmelerin motivasyonu çok yüksek. Sadece bırakmak isteyenler aramıyor. Çocuklar arıyor. 'Ben babama sigarayı nasıl bıraktırabilirim? Bana yardımcı olun. Nasıl bir yöntem uygulayabilirim?' diye soruyorlar. Hem kişiler, hem çevresindeki kişiler bu konuda bizden destek istiyorlar. Biz de kişiye özgü motivasyon verici önerilerde bulunuyoruz" dedi.

"53 YAŞINDAYIM, 25 YAŞINDAKİ İNSANLAR GİBİ RAHAT YÜRÜYEBİLİYORUM"

35 yıl sigara içen ve 5 yıl önce sigarayı bırakan Osman Erol, "Koronavirüsten daha tehlikeli bence. Virüs geçici, sigara kalıcı. Bırakmakta fayda var. 35 yıl kullandım. Günde 3 paket içiyordum. Doktora gittim MR'da akciğerimi gördüm. 'Hayatımdan daha değerli değil' deyip sigarayı bıraktım. 6'ncı yıla giriyorum. İyi ki bırakmışım. 53 yaşındayım, 25 yaşındaki insanlar gibi rahat yürüyebiliyorum, spor yapabiliyorum. Yediğim, içtiğim her şeyden tat alıyorum. Rahat uyuyorum" dedi.

Uzun süredir sigara kullanan Fadıl Gülek ise, "Sigarayı bırakmayı düşünüyorum ama bırakamıyorum. Artık yaşlandım. Bırakmanın vakti geldi 50 senedir içiyorum. Merdivenlerden çıkarken çok zorlanıyorum. Nefes nefese kalıyorum. Bu yüzden bırakmayı düşünüyorum" diye konuştu.


Koronavirüs, Yeşilay, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay'a rekor başvuru - Son Dakika

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