Son Dakika Haberleri: Sigarayı Bırakmak İsteyenlere Karbonmonoksit Ölçümü

Sigarayı Bırakmak İsteyenlere Karbonmonoksit Ölçümü

31 dakika önce

İzmir'de, halka ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Sigarayı Bırakmak İsteyenlere Karbonmonoksit Ölçümü, System.String[]
İzmir'de, halka ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" etkinlikleri kapsamında Pasaport İskelesi önünde kurulan standı ziyaret eti.

Salnur, ücretsiz karbonmonoksit ölçümünün yapıldığı standa, vatandaşlarla sohbet etti, sigaranın zararlarını anlattı.

Dünyada 1,3 milyar insanın sigara içtiğini hatırlatan Salnur, tiryalikten dolayı her 6 saniyede bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İnsanları sigaranın kötü etkilerinden korumak için çeşitli kanunların yürürlüğe girdiğini hatırlatan Salnur, şöyle konuştu:

"Bu kanunlar, gençler ve çocukların sigaraya başlamasının engellenmesi, sigarayı bırakmaya çalışanların desteklenmesi ve pasif içiciliğin ortadan kaldırılması amacıyla uygulanmaya konuldu. Son zamanlarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki sigara kullanımı yaşı düştü. Sağlık Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmaların en önemli ayağı halkımıza tütün ve tütün ürünlerinin zararlarını anlatmak. Bu sebeple 20'si il merkezinde 12'si ilçelerde olmak üzere 32 standımızda karbonmonoksit ölçümü yapıyoruz."

Salnur, eğitimli sağlık personelinin sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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