Sigarayı Bırakmasının 13. Yılını Pasta ile Kutladı
45 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ahmet Nedim Hergül, 30 yıl boyunca içtiği sigarayı bırakışının 13. yıl dönümünü pasta keserek kutladı.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde Ahmet Nedim Hergül, 30 yıl boyunca içtiği sigarayı bırakışının 13. yıl dönümünü pasta keserek kutladı. Bugün 13 yaşına girdiğini belirten Hergül, herkesin sigarayı bırakabileceğini söyledi. Ayvalık
Belediyesinden emekli olan 65 yaşındaki 2 çocuk ve 1 torun sahibi Ahmet Nedim Hergül, 13 yıl önce emeklilikten sonra simit satmaya başlarken ani bir kararla 30 yıldan beri içtiği sigarayı da bıraktı. Sigarayı bırakmasının ardından sigaranın zararlarını anlatan şiirler yazan Hergül, adeta bir sigara savaşçısı oldu. Çok sayıda vatandaşın sigarayı bırakmasına da destek olan Hergül, sigarayı bırakmasının 13. yıl dönümünü pasta keserek kutladı. Herkesi sigarayı bırakmaya çağıran Hergül, "Ben şu anda 13 yaşındayım. 65 yaşındaki adam nasıl 13'ünde olur demeyin. 3 Şubat 2006 tarihinde hem sağlığımı hem de paramı elimden alan sigarayı bıraktım. Bugün 13. yıl dönümü. Demek ki bırakamadığım, yaşadığım yıllar boşuna geçmiş, onun için 13 yaşındayım. Sevgili dostlarım sigarayı bırakmak zor bir şey değil. Deneyin, deneyin, bir daha deneyin. Bırakamam diye vazgeçmeyin. Nasıl başladıysanız öyle bırakın. Ben bırakamam deyip de sigara paketinin arkasına sığınmayın. Ben bırakamam diyen kendini aldatıyor. Ben de öyle zannediyordum. Günde 3 paket sigara içiyordum, bir anda bir seferde bıraktım. Sizde deneyin, bırakırsınız" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:28 Kaynak: İHA
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