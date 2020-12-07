Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi - Son Dakika

Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi

07.12.2020 16:27
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi, System.String[]

ORDU'nun Korgan ilçesinde esnaflık yapan Selahattin Ağcık (49), sigarayı bırakarak 3 yılda 15 bin TL'ye yakın para biriktirdi.

ORDU'nun Korgan ilçesinde esnaflık yapan Selahattin Ağcık (49), sigarayı bırakarak 3 yılda 15 bin TL'ye yakın para biriktirdi. Sigarayı bıraktığı için mutlu olduğunu ifade eden Ağcık, "Biriktirdiğim paralarla ailemin ve kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum" dedi.

Korgan'a bağlı Tepealan Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Ağcık, 2017'de eşinin ve çocuklarının isteği üzerine 30 yıl boyunca kullandığı sigarayı bırakma kararı aldı. Ardından her gün sigaraya verdiği parayı biriktirme kararı alan Ağcık, evindeki bir çöp kovasını kumbaraya dönüştürdü. Ağcık, sigara için her gün verdiği parayı kumbaraya attı. Bir süre önce kumbarayı açan Ağcık, üç yılda 15 bin TL'yi aşkın para biriktirdiğini tespit etti. İlçede esnaflık yapan Ağcık, biriktirdiği paralar sayesinde borçlarını ödüyor.

'EVİMDEKİ ÇÖP KOVASINI KUMBARAYA DÖNÜŞTÜRDÜM'Sigarayı bırakarak parasını elinde tuttuğunu ifade eden Ağcık,"Ben 30 yıldır sigara kullanıyordum. Sigara içtiğim için üstüm başım sigara kokuyordu. Eşim ve çocuklarım da bu durumdan rahatsız oluyordu. Sigarayı bırakmam için bana ricada bulundular. Ben de bırakmam gerektiğini düşünerek, sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktığım için kendime bir hobi bulmam gerekiyordu. Yani beni sigaradan uzak tutacak bir şeyler gerekiyordu. Bunun üzerine para her gün sigaraya verdiğim parayı biriktirmeye karar verdim. Evimde bir çöp kovası vardı. Onun kapağını bantladım ve üstüne para girişi için bölüm yaptım. Her gün sigaraya vereceğim parayı buraya attım" diye konuştu.'YILLIK ORTALAMA 5 BİN LİRA PARA BİRİKTİRİYORUM'Yıllık ortalama 5 bin lira civarında para biriktirdiğini belirten Ağcık, "Bu bir süre sonra bende alışkanlık yaptı. Kendime yıl sonuna kadar ne kadar para biriktiririm diye bir hedef koymuştum. Hiç içinden para almadan 1 yıl boyunca biriktirdim. Baktım yaklaşık 5 bin lira para biriktirmişim. Bu tabi ki beni mutlu etti. Bunu alışkanlık haline getirdim. Her yıl ortalama 5 bin liraya yakın para biriktiriyorum. Bugüne kadar 15 lirayı aşkın para biriktirmişim. Bu alışkanlığımı sürdürmeye devam edeceğim" diye konuştu.'BİRİKTİRDİĞİM PARALARLA İHTİYAÇLARIMI KARŞILIYORUM'4 çocuk babası olan Ağcık, biriktirdiği paralarla kendisine tarım aracı olarak bilinen 'pat pat' aldığını kaydederek, "Sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Sigaraya verdiğim parayla artık kendimin ve evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Biriktirdiğim paralar sayesinde kendime patpat aldım. Kalan diğer paralarla evimin diğer ihtiyaçlarını karşıladım. Sigara içen herkese sigarayı bırakmayı tavsiye ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi
Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi

Tepealan, Sigara, Korgan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akaryakıt şirketleri benzin ve motorine gizli zam yaptı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak? Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek
Ermenistan'da muhalifler harekete geçti! Protestolar büyüdü, Paşinyan'ın istifası isteniyor Ermenistan'da muhalifler harekete geçti! Protestolar büyüdü, Paşinyan'ın istifası isteniyor         
16:55
Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı         
16:07
Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek delen gençler, maskeyi de plakaya taktılar Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek delen gençler, maskeyi de plakaya taktılar         
15:59
Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor         
15:43
Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi         
15:39
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı         
14:31
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu! Halkı galeyana getirmek istediler Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu! Halkı galeyana getirmek istediler         
14:08
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı         
13:36
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 17:10:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sigarayı bıraktı, 3 yılda 15 bin lira biriktirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei