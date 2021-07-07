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"Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra kalp krizi riski yarı yarıya azalıyor" - Son Dakika

"Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra kalp krizi riski yarı yarıya azalıyor"

07.07.2021 13:27

Dünyada bir günde 19 binden fazla insanın sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, "Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudu terk etmeye başlar.

Dünyada bir günde 19 binden fazla insanın sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, "Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudu terk etmeye başlar. 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar. 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır" dedi.

Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insanın sigara nedeniyle yaşamını kaybettiğini ifade eden Dr. Nurten Elkin, sağlıklı yaşam davranışları içinde sigara kullanmamanın önemi ve sağlığa zararları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunmasının zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturduğunun altını çizen Dr. Elkin, "Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı, damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri, ağız kokusu ve dişlerde sararma yol açtığı önemli sağlık sorunlarıdır" diye konuştu.

"2 İLA 12 HAFTA İÇİNDE KAN DOLAŞIMI İYİLEŞİR"

Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotinin vücudu terk etmeye başladığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Nurten Elkin, "6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar. 12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar. 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir. 2 – 12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır. 3 – 9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir. 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer" ifadelerini kullandı.

"DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN, DUŞ ALIN"

Sigarayı bırakmak için tavsiyelerde bulunan Elkin, "Bırakma gününüzü belirleyin. Çevrenizdeki bütün sigara, çakmak, kibrit ve kül tablalarını uzaklaştırın. Küçük hedefler koyun. Kendinizi oyalayacak uğraşlar bulun. Sık sık dişlerinizi fırçalayın ve duş alın. Beslenmenize dikkat edin, bol su için. Sigara isteğinizi tetikleyecek etkenlerden uzak durun. Sakız çiğneyerek veya bitki çayı içerek sigara içme isteğinizin önüne geçin. Temiz hava alın, hareket edin. Canınız sigara isterse 10 kez derin nefes alıp verin" dedi.

"KAYGI, HUZURSUZLUK, SİNİRLİLİK YAŞANABİLİR"

Tütün kullanmayı bırakırken kişilerin karşılaşabileceği bazı fiziksel ve psikolojik sorunlar da bahseden Elkin şu ifadeleri kullandı:

"Tütün içmenin bırakıldığı ilk günlerde baş ağrısı yaşanabilmektedir. Ağızda kuruluk veya metalik bir tat hissedilebilir. Bu bedenin tütünden arınma döneminde gösterdiği belirtilerdendir. Kaygı, huzursuzluk, sinirlilik, kalp atımında azalma, odaklanma güçlüğü, iştah artışı ve kilo alımı, terleme, stres ve tütün aşermesi gibi durumlar yaşanır. Kişiler kendilerini rahatsız edebilecek fiziksel ve psikolojik belirtilere hazırlıklı olmalıdır. Ancak bu durumun normal ve geçici bir durum olduğu bilinmelidir. Sigarayı bırakmak çoğu kişi için zorlayıcı olabilir. Bu zorluğun üstesinden gelinmesinde ilk adım, bu sürece başlamadan önce bazı hazırlıklar yapmaktır. İlaç tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermektir. Bu ilaçlar hekim tarafından reçete edilmektedir."


Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra kalp krizi riski yarı yarıya azalıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra kalp krizi riski yarı yarıya azalıyor' - Son Dakika


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