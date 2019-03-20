Son Dakika Haberleri: Sigarayı Bıraktırınca Bisiklete Kavuştular

Sigarayı Bıraktırınca Bisiklete Kavuştular

1 saat önce

Kilis'te aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 800 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Sigarayı Bıraktırınca Bisiklete Kavuştular, System.String[]
Kilis'te aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 800 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis Belediyesinin Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği, "115 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası kapsamında 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözünü tutan kişilerin çocuklarına bisikletleri Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi tarafından verildi.

Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında 13 bin 500 bisiklet dağıttıklarını belirterek, kalan bin 500 bisikletin de en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını müjdeledi.

Sağlık Bakanlığınca gönderilen bisikletleri sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Kara, "Kampanya sayesinde hem çocuklarımızın yüzü gülüyor hem de aileler sigarayı bırakmaları konusunda teşvik ediliyor." dedi.

Büyükelçi Zawawi de Kilis'te bulunmaktan ve kampanyanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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