Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı - Son Dakika

Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı

07.03.2021 12:29

Sigarayı içmiyor hapsediyor.

Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı

Hayatında hiç sigara içmedi, sigara koleksiyonuna ise paha biçilemiyor

YOZGAT - Türkiye'de yıllar önce kullanılan ve bugün adı dahi unutulmuş birçok sigaranın koleksiyonunu yapan Ahmet Karabulut'un koleksiyonuna yurt içi ve dışından teklifler geliyor. Birbirinden farklı 630 paket sigaraya koleksiyonerler 200 bin lira değer biçiyor.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaşayan Ahmet Karabulut'un (50), sigara koleksiyonu ilgi çekiyor. 1953 yılında dedesinin başlattığı sigara biriktirme geleneğini babasından sonra kendisi devam ettiren Karabulut, hayatı boyunca hiç sigara içmedi. Bu zaman kadar 630 paket birbirinden farklı sigarayı biriktirdiklerini belirten Karabulut, koleksiyonu ile sigarayı cezalandırdığını söyledi.

Koleksiyonunda siyasi partilerin, kamu ve kuruluşların, birçok ülkenin sigaralarının bulunduğunu belirten Karabulut, "Dedem 1953 yılında sigara biriktirmeye başlamış. Dedemden babama babamdan da bu iş bana kaldı. Tahmini 630 paket yerli ve yabancı sigaramız mevcut. Bu koleksiyonda her türlü sigara var. Biz sigarayı içmiyoruz hapsediyoruz. Koleksiyonda 70 yıllık sigaralar mevcut. Bu sigaraları koleksiyon amaçlı biriktirdik dedemden kalan bir geleneği biz devam ettiriyoruz" dedi.

Sigara koleksiyonuna yurtiçinden ve dışından talebin olduğunu aktaran Karabulut, "Koleksiyonumuzda fuar sigaraları mevcut, TBMM'ye ait sigaralar, polis teşkilatına ait ve kurumlara ait sigaralar mevcuttur. Sigaralarımızın hepsi tek paket ve hepsinin ayrı ayrı bir önemi var. Talep çok fazla, İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan teklifler geliyor ama manevi değeri olduğu için biz şuan satmayı düşünmüyoruz. Türkiye'den de Bursa, İstanbul ve İzmir'den talepler geldi. 200 bin lira değer verildi. Şuan beklemedeyiz. Ben hayatım boyunca yanık sigarayı dahi elime almadım, sigarayı içmiyorum hapsediyorum" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda para koleksiyonu da bulunan Karabulut, koleksiyonculuğa olan tutkusunu dile getirdi. Karabulut, " 1940 yılından kalma para koleksiyonum da mevcut. Herkesin koleksiyonla uğraşmalarını tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.

Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı
Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı
Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı
Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı

Ahmet Karabulut, Türkiye, Yozgat, Sigara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:59:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei