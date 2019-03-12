Son Dakika Haberleri: Sigarayla Girdiği Markette Uyarılınca, Çalışanı Darp Eden Şüpheli Yakalandı

Sigarayla Girdiği Markette Uyarılınca, Çalışanı Darp Eden Şüpheli Yakalandı

49 dakika önce

Elazığ'da elinde sigara ile girdiği markette uyarılınca, çalışanı darp edip silahla ateş ederek camları kıran şüpheli polis tarafından yakalandı.

Sigarayla Girdiği Markette Uyarılınca, Çalışanı Darp Eden Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Elazığ'da elinde sigara ile girdiği markette uyarılınca, çalışanı darp edip silahla ateş ederek camları kıran şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, dün kent merkezinde bir markette meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, markete elinde sigara ile giren E.G'yi çalışanlardan biri uyardı. Şüpheli E.G., çalışanı darp edip, silahını çıkarıp rast gele ateş ederek camları kırdı. Ardından otomobile binen şüpheli olay yerinden kaçtı. Market çalışanları durumu polise bildirdi.Bunun üzerine çalışma yapan polis, şüpheli şahsı tespit ederek yakaladı. Darp ve mala zarar verme suçlarından gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:51 Kaynak: İHA

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