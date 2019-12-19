Sigarayla savaşanlar ödüllendirildi - Son Dakika
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Sigarayla savaşanlar ödüllendirildi

6 saat önce

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni"nde, "sigarayla savaşanlar" ödüllendirildi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni"nde, "sigarayla savaşanlar" ödüllendirildi.

Sigarayla savaşanlar ödüllendirildi

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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