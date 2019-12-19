Sigarayla savaşanlar ödüllendirildi - Son Dakika

Sigarayla savaşanlar ödüllendirildi
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Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni"nde, "sigarayla savaşanlar" ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni"nde, "sigarayla savaşanlar" ödüllendirildi.
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