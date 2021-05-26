Siğil Nedir, Neden Çıkar? Siğile Ne İyi Gelir, Kendiliğinden Geçer Mi? - Son Dakika

Siğil Nedir, Neden Çıkar? Siğile Ne İyi Gelir, Kendiliğinden Geçer Mi?

26.05.2021 21:44
Siğil Nedir, Neden Çıkar? Siğile Ne İyi Gelir, Kendiliğinden Geçer Mi?, System.String[]

Son derece rahatsız eden bir cilt sorunu olan siğil konusu pek çok insanın dikkatini çekmekte ve konu hakkında araştırma yapmasına sebep olmaktadır.

Son derece rahatsız eden bir cilt sorunu olan siğil konusu pek çok insanın dikkatini çekmekte ve konu hakkında araştırma yapmasına sebep olmaktadır. Bu yönüyle ele alınması gereken önemli konular arasındaki yerini almaktadır.

Siğil Nedir?

Siğil ile alakalı olarak en fazla sorulan soruların başında siğil nedir sorusu yer alır. Bu sorunun yanıtı ise şu şekilde verilebilmektedir: Siğil, HPV (Human Papilloma Virus ) adı verilen bir virüsün yol açtığı ve oldukça sık ve yaygın görülen bir enfeksiyon olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda vücudun çeşitli yerlerinde görülebilir. Bu sebeple de dermatolojik sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutar.

Siğil Neden Çıkar?

Siğil neden olur sorusu en sık karşılaşılan soruların başında gelmektedir. Bu bakımdan cevabı çoğu insan için büyük önem taşır. Siğilin çıkmasında en önemli etkeni Hpv adı verilen human papilloma virüsü oluşturmaktadır. Bu virüsler siğillerin oluşmasının temel sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu olan bu hpv virüsünün ise yüzü aşkın bir çeşitliliğinin varlığı söz konusudur.

Human papilloma virüsü diğer tabiri ile hpv, derinin en üst kısmında bulunan hücreleri olumsuz yönde etkiler ve bunun sonucu olarak da hücrelerin çoğalmasına ve keratinlerin üremesine neden olur. Siğiller genellikle insanın ten rengine göre oluşmaktadırlar.

Siğile Ne İyi Gelir?

Siğil sorunu olan kişilerin en fazla merak ettiği konu siğile ne iyi gelir sorusunun yanıtı olmaktadır. Siğile iyi gelebilecek çok çeşitli doğal uygulamaların varlığı söz konusudur. Siğile iyi gelebilecek uygulamalardan bazıları ise şunlardır:

Aspirin: Siğil kaşıntısına iyi gelebilecek uygulamalardan biri hiç şüphesiz aspirin olacaktır. Bunun için ise ufak bir aspirini ezerek birkaç damla suyla karıştırmak yeterli olacaktır. Elde edilen aspirinli suyu siğil olan bölgeye sürüp sonrasında gazlı bezle bölgenin sarılması gerekir. Bu yöntemin her akşam aksatılmadan düzenli olarak uygulanması halinde, siğilin oluşturmuş olduğu kaşıntı ve kabarıklığı ortadan kaldırabilmek mümkün olmaktadır.

Limon Kabuğu: Siğil sorununa iyi gelebilecek ve uygulanması son derece kolay olan yöntemlerden biri de limon kabuğu olmaktadır. Bunun için öncelikle ince bir limon kabuğu soyulur ve siğilin üzerine bu kabuk yerleştirilir. Siğilin parmaklarda olması durumunda limon siğilli parmakları limon kabuğuyla sarmak gerekir. Düz bölgelerde bulunan siğiller için ise limon kabuğunun gazlı bezle sarılması tavsiye edilir. Her gece düzenli olarak taze limon kabuğunu siğile sarıp kısa sürede bu sorundan kurtulmak mümkün olmaktadır.

Deniz Tuzu: Cildi yenileyici etkiye sahiptir. Bu sayede siğillerin iyileşmesi için sorunlu bölgeye ılık suyla çözülmüş olan deniz suyu uygulaması yapılabilir. Siğilin ilaç kullanılmadan iyileşmesi için deniz tuzunu ılık suyla çözdürüldükten sonra bu suyun içinde parmak yahut sorunun bulunduğu ayakları sokup 15 dakika kadar dinlendirmek yeterli olacaktır. Deniz tuzunda bulunan mineraller sayesinde siğillerin büyümesi ve yayılmasını önlemek mümkün olacaktır. Bu doğal yöntemi ise 1 hafta boyunca uygulamak gerekmektedir.

Havuç Rendesi: Havuç, siğillerin iyileşmesinde oldukça etkili olan bitkisel nitelikli tavsiyeler arasında yerini almaktadır. Bunun için havuç suyu hazırlanarak siğilli olan bölgeye masaj yapılır. İstenirse havuç rendelerini siğil üzerine düzenli şekilde sararak da bu uygulamayı gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

Siğil Kendiliğinden Geçer mi?

Çok fazla merak edilen bir başka konu ise siğil kendiliğinden geçer mi sorusunun yanıtı olmaktadır. Human papilloma virüsünün neden olduğu siğil sorunun geçmesi için mutlaka tedaviye gerek duyulur. Bu sağlık problemini geçirebilecek bazı uygulamalara da başvurulabilir. Ancak hiç bir müdahale olmaksızın kendiliğinden geçmesini beklemek kesinlikle yanlış olacaktır. Bu sebeple siğil problemi olan kişilerin bir uzman görüşüne başvurmasında oldukça büyük bir yarar olacaktır.

Siğil Nedir, Neden Çıkar? Siğile Ne İyi Gelir, Kendiliğinden Geçer Mi?

Havuç, Siğil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Siğil Nedir, Neden Çıkar? Siğile Ne İyi Gelir, Kendiliğinden Geçer Mi? - Son Dakika Magazin


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