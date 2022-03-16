Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi

16.03.2022 16:43
Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi

Rusya'nın başlattığı savaştan korunmak için sığınaklarda kalan Ukraynalılar, yaşadıklarını anlattı.

Rusya'nın başlattığı savaştan korunmak için sığınaklarda kalan Ukraynalılar, yaşadıklarını anlattı.

Kentin sürekli bombalanması nedeniyle evlerinden çıkarak 12 gün saklanmak zorunda kaldıklarını anlatan Aslanova, "Bombardımanın başlamasıyla 12 gün sığınaklarda kaldık. Biz biraz şanslıydık, ışık vardı, çok soğuk değildi. Ama daha kötü durumda olanlarda da vardı, çocuklar korkuyordu. Sürekli bombalar var, insanlar dışarı çıkmaya korkuyorlar." dedi.

Aslanova, savaş bitene kadar Mersin'de yaşayan ablasının yanında kalacağını söyledi.

Bir başka Ukrayna vatandaşı Yuina Korestkya ise Kiev'den geldiğini bombardımandan korunmak için sığınaklarda kaldıklarını anlattı.

Türkiye'ye çocuğuyla birlikte geldiğini, eşini orada bırakmak zorunda kaldığını anlatan Korestkya ülkesinde 18-60 yaş arasında olan kişilerin orduya katıldığını belirtti.

Korestkya, kaldıkları sığınakların soğuk ve karanlık olduğunu, en çokta sığınaklarda küçük çocuklu ailelerin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi
Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi
Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi
Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi

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Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi - Son Dakika


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