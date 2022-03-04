Sığınaklardaki Ukraynalılar çocuklar için barış istiyor (1) - Son Dakika

Rusya'nın saldırısı atındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir metro istasyonuna sığınan 69 yaşındaki Ukraynalı Nina Zir, gökyüzünün "çocukları ve torunları için sessiz olması" gerektiğini söyledi.

Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'deki halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı.

Bazıları kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. Kiev Belediyesi metrolara sığınanların sayısının 15 bin olduğunu açıkladı.

Bunlardan biri de 69 yaşındaki Nina Zir oldu. Yerin yaklaşık 250 metre altındaki metro istasyonunda bulunan Zir, AA muhabirine, babasının 2. Dünya Savaşı'nda cephede olduğunu anlattı.

Gözyaşlarını tutamayan Zir, "Babam, barış içinde yaşayabilelim diye savaştı. Budapeşte yakınlarında bacağını kaybetti, barış içinde yaşayalım diye savaştan bacağı olmadan döndü." dedi.

Zir, kendisiyle beraber 800 kişinin Rus bombardımanına karşı sığınakta olduğunu söyledi.

Rusya'da yaşayan bir kız kardeşi ve yeğenleri olduğunu belirten Zir, "Burada doğdular ama kuzeyde çalışmaya gittiler ve orada kaldılar. Orada kendilerine ev verildi. Bugün geri dönemezler. ve onlar, Rusya'nın bizi öldürdüğünü bilmiyorlar. Onlar bilmiyorlar. Bilemezler. Bu savaşı durdurmak için tüm dünyanın yardım etmesini, (bizi) kurtarmasını istiyoruz. Üstümüzdeki gökyüzü çocuklarımız için, torunlarımız için sessiz olmalı." diye konuştu.

Aç insanlar var

Gözleri uykusuz gecelerin yorgunluğunu yansıtan Zir, Rusya'nın başlattığı savaşın ortasında şu anda kapalı apartmanlarda aç yaşayanlar olduğunu söyledi.

Zir, "Komşum şimdi barınaktan ayrıldığımda ekmek istedi. 1934'te doğdu, o da savaştan geçti." ifadesini kullandı.

Metro istasyonunda bir hafta geçirdiğini vurgulayan Zir, Kiev Belediyesine günde 3 kez verilen gıda yardımı için teşekkür etti.

Yatalak kocasına yemek götürüyor

Zir, "Buraya yemek getiriyorlar ve ben de onun sayesinde yaşıyorum. Kocam evde yatıyor, yatalak bir hasta, 1940 doğumlu. Şimdi geceyi geçirmek için buraya (sığınağa) koşuyorum ama o buraya gelemez, oysa buraya taşınmalı. 'Savaştan çıktım, evde öleceğim, gitmeyeceğim' dedi. Ben ona buradaki yemeklerden bir parça alıp yiyecek bir şeyler götürüyorum. İşte böyle yaşıyoruz." diye konuştu.

Zir, gazetecilerden "Bütün ülkelere bugün başımızın belada olduğunu söyleyin." talebinde bulundu.

"Çocuklar tehlikede oldukları için ağlıyor"

Dört yaşındaki kızı Alisa ve annesiyle metro istasyonuna sığınan Olga, çok korktuklarını ve tehlikede oldukları için çocukların ağladığını söyledi.

Alisa, "Her yerde patlamalar, kurşunlar var. 6 gündür metrodayız. Burada çocuklarımla birlikteyim. Bazen yıkanmaya, yemek yemeye dışarı çıkıyorum. Çok korkunç şeyler görüyorum. Silah sesleri duydum, patlama duydum. Çok korkutucuydu." dedi.

Ukrayna'nın "cesur" güçleriyle gurur duyduğunu kaydeden Olga, herkesin eve "canlı ve sağlıklı" dönmesini dilediğini söyledi.

Olga, "Yardıma ihtiyacımız var, insani yardıma ihtiyacımız var, askeri yardıma ihtiyacımız var çünkü saldırıya uğradık, barışçıl insanlar öldürülüyor. Bir an önce (savaşın) durdurulmasını istiyorum." diye konuştu.

"Çocuklarımızı burada otururken görmek beni üzüyor"

Üç kız çocuğu annesi Svetlana ise "7 gündür buradayız. Savaşın ilk gününden itibaren 2 saatliğine buraya geldik ve o zamandan beri bir hafta boyunca ayrılmadık." ifadesini kullandı.

"Rusça konuşan Ukraynalı" olduğunu kaydeden Svetlana, çocukları ve köpeğiyle metro sığınağında kaldığını belirterek, "Tek doktor benim, (tıbbi) yardım sağlıyorum çünkü hasta çocuklar var." dedi.

Svetlana, son zamanlarda metro istasyonunun yakınında patlamalar duyduğunu belirterek, "Yaralılar vardı, onlara yardım ettim. Çok korkutucu, çok korkutucu." diye konuştu.

Gözyaşlarını gizleyemeyen Svetlana, "Eve gitmek istiyorum. Çocuklarımızı burada otururken görmek beni üzüyor." dedi.

Svetlana, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e özgürleştirilmememize gerek olmadığını söylemek istiyorum, biz zaten özgürüz. Barış istiyoruz ve ev istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı, diğerlerinin yanı sıra Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere'nin Moskova'ya sert mali yaptırımlar uygulamasıyla uluslararası öfkeyle karşılandı.

BM rakamlarına göre, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 227 sivil öldü ve 525 kişi yaralandı. Ancak Ukraynalı yetkililer ölü sayısını 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.