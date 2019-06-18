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Sığındığı ağacın altında can verdi

1 saat önce

Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Aydın köyünde, yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan yaşlı kadın yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Sığındığı ağacın altında can verdi, System.String[]
Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Aydın köyünde, yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan yaşlı kadın yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydın köyünde yaşanan olayda, ot biçmek için kendisine ait tarlaya giden A.K. (79) adlı kadın, aniden yağmur bastırınca bir ağacın altına sığındı. Sığındığı ağacın altında ıslanmamak için üzerini naylon ile örten yaşlı kadın, altında bulunduğu ağaca yıldırım düşmesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından ağacın altında hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve Jandarma olay yeri inceleme ekipleririn yaptığı incelemede yaşlı kadının sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:07 Kaynak: İHA
Osmancık, Çorum, Aydın, 3. Sayfa
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