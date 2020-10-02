Sığındığı kuaför dükkanında öldürüldü - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 33 yaşındaki Sinem Kaya, bir süredir ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan dini nikahlı eşi 38 yaşındaki Dinçer Ö. tarafından sığındığı kuaförde tabancayla öldürüldü. Polis, olayın ardından Dinçer Ö.'yü gözaltına aldı. Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi ev kadını Sinem Kaya, bugün saat 14.00 sıralarında, çöp dökmek için dışarı çıktı. Bu sırada aynı sokakta bulunan bir altılı ganyan bayiinde çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi, inşaat işçisi Dinçer Ö.'nün kendisine doğru geldiğini fark eden Kaya, elindeki çöpü yere atarak, kaçmaya başladı. Kaya, can havliyle sokaktaki bir kuaför dükkanına sığındı. Peşinden gelen Dinçer Ö., belinden çıkardığı tabancasını peş peşe 7 el ateşledi. Kuafördeki müşteri ve çalışanlar panikle dışarı kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Dinçer Ö.'yü gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.