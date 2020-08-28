Sığındıkları çadırlardan evlerine dönen siviller hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

İdlib'de sığındıkları çadırlardan evlerine dönen Suriyeliler zor şartlar altında hayatlarına devam etmeye çalışıyor.

Suriye'nin İdlib kentinde siviller normal hayatlarına dönmeye devam ediyor. İdlib'de zorla yerinden edilen siviller sığındığı kamplardan evlerine dönmeye çalışıyor. Siviller zarar gören evlerine dönüp tamir etmeye çalışıyor. Çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren siviller kendilerine yaşanılacak alanlar oluşturuyor.

Günlük yaşam hareketli

Kentte günlük yaşamda ise hareketlilik yaşanıyor. Kentteki pazarlarda siviller alışveriş gibi faaliyetlerini sürdürüyor ve gıda maddeleri de artıyor. Ekonomik kriz olmasına rağmen şehirdeki sivillerin beslenmesi için gıda maddeleri uygun fiyatlı olarak satışa sunuluyor.

Sığındığı kamplardan evine dönen Suriyeli Ali, Esad rejiminin saldırılarından Deir Hassan köyündeki kamplara sığındığını ve 3 çocuğuyla kötü şartlarda hayata tutunmaya çalıştığını belirtti. Saldırıların azalması üzerine İdlib'e dönmeye karar verdiğini belirten Ali, "Çadırda durumumuz çok kötü. İdlib'de en azından bir evde kalıyoruz. Evde önemli ve temel ihtiyaçlar yok ama çadırdan daha iyi. Aslında ben Zaviye Dağı köyünden geldim umarım bir gün asıl köyüme geri dönebilirim" ifadelerini kullandı. - İDLİB