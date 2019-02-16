Son Dakika Haberleri: Sığınma Evine Yerleşen Eşini, Eşya Almak İçin Döndüğünde Öldürüp İntihar Etti

Sığınma Evine Yerleşen Eşini, Eşya Almak İçin Döndüğünde Öldürüp İntihar Etti

55 dakika önce

ANKARA'da İdris B. (45), şiddet gördüğü gerekçesiyle sığınma evine yerleşen eşi Ayten B.'yi (37), eşyalarını almak için eve döndüğünde pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Sığınma Evine Yerleşen Eşini, Eşya Almak İçin Döndüğünde Öldürüp İntihar Etti, System.String[]
ANKARA'da İdris B. (45), şiddet gördüğü gerekçesiyle sığınma evine yerleşen eşi Ayten B.'yi (37), eşyalarını almak için eve döndüğünde pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşçağız Mahallesi'nde, 4 çocuk sahibi çiftin evinde meydana geldi. Evlere temizliğe giden Ayten B., iddiaya göre 4 çocuğunun babası kağıt toplayıcısı İdris B.'nin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle evi terk etti. Sığınma evine yerleşen Ayten B., eşyalarını almak için eve döndüğünde eşi İdris B. ile tartıştı. İdris B., evde bulunan çocuklarından birinin gözü önünde pompalı tüfekle eşine ateş etti, ardından aynı silahı çenesine dayayıp tetiğe bastı.

Komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, evin çevresinde önlem alarak içeride inceleme yaptı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:07 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump, Bildirgeyi İmzalayıp ABD'de Ulusal Acil Durum İlan Etti Fahri Konsolos, Güvenlik Görevlisinin Silahıyla Başına Ateş Ederek İntihar Etti

Ankara'nın Kuşçağız Mahallesi'nde Karısıyla Tartışan Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürdü. Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sığınma Evine Yerleşen Eşini, Eşya Almak İçin Döndüğünde Öldürüp İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]