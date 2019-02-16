Son Dakika Haberleri: Sığınma Evine Yerleşen Eşini Eşya Almaya Gelince Öldürüp, İntihar Etti

Sığınma Evine Yerleşen Eşini Eşya Almaya Gelince Öldürüp, İntihar Etti

28 dakika önce

ANKARA'da İdris B. (45), şiddet gördüğü gerekçesiyle sığınma evine yerleşen eşi Ayten B.'yi (37), eşyalarını almak için eve döndüğünde pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti.

Sığınma Evine Yerleşen Eşini Eşya Almaya Gelince Öldürüp, İntihar Etti, System.String[]
ANKARA'da İdris B. (45), şiddet gördüğü gerekçesiyle sığınma evine yerleşen eşi Ayten B.'yi (37), eşyalarını almak için eve döndüğünde pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşçağız Mahallesi'nde meydana geldi. Evlere temizliğe giden Ayten B., 4 çocuğunun babası kağıt toplayıcısı İdris B.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce evi terk etti. Sığınma evine yerleşen Ayten B., eşyalarını almak için bugün eve döndüğünde eşi İdris B. ile tartıştı. Tartışma sırasında İdris B., evde bulunan çocuklarından birinin gözü önünde pompalı tüfekle eşine ateş etti, ardından aynı silahı çenesine dayayıp tetiği çekti.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayten ve İdris B. çiftinin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, evin çevresinde önlem alarak içeride inceleme yaptı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:29 Kaynak: DHA

Ankara, 3. Sayfa
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