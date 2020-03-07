Sığınmacı çocuklar aşılanıyor - Son Dakika
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Sığınmacı çocuklar aşılanıyor

7 saat önce

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacı ailelerin çocukları aşılandı.

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacı ailelerin çocukları aşılandı.

Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölgesinde bekleyişlerini sürdüren sığınmacı aileler Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkililerince bilgilendirildi.

Sığınmacı ailelerin 0-15 arası çocuklarına kızamık ve çocuk felci aşısı vuruldu.

Aşı uygulanan çocuklara sağlık görevlilerince çikolata ikram ediliyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının sığınmacıları yönelik hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

285 sığınmacı çocuğa kızamık ve çocuk felci aşısı uygulandığını belirten Kalkan, "Çocuk felci ve kızamık aşılarımızı genel koruma amacıyla yapıldı. Ayrıca 5 hamile kadına da tetanoz aşısı yapıldı. Sağlık müdürlüğümüzün sığınmacılara yönelik çalışmaları bu bölgede devam ediyor."

Kalkan, sahanın tüm temizlik ve ilaçlama çalışmalarının ise Edirne Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yapıldığını kaydetti.

Sığınmacı çocuklar aşılanıyor

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:45 Kaynak: AA
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