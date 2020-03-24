Sığınmacı çocuklar sınırda umutla bekliyor - Son Dakika
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Sığınmacı çocuklar sınırda umutla bekliyor

10 dakika önce

Sığınmacıların, Avrupa'ya gitme umuduyla Yunanistan sınırındaki bekleyişleri, 26. gününde sürüyor.

Sığınmacı çocuklar sınırda umutla bekliyor, System.String[]

Sığınmacıların, Avrupa'ya gitme umuduyla Yunanistan sınırındaki bekleyişleri, 26. gününde sürüyor.

Binlerce sığınmacı, hemen her gün sert müdahalelerine maruz kaldıkları Yunanistan'ın kapıları açması umuduyla Edirne sınır hattındaki bekleyişlerine devam ediyor.

Derme çatma çadırlarda bekleyen sığınmacıların arasındaki en mağdur kesim ise çocuklar.

Çocukluklarını yaşayamayan, haklarından yoksun, sınırda neden beklediklerini dahi bilmeyen sığınmacı çocuklar, neredeyse bir aydır birçok zorluğa göğüs germeye çalışıyor.

Sığınmacı çocuklar, kimi zaman Yunanistan'ın gaz bombalarından nefessiz kalıyor, kimi zaman da soğuk ve yağışlı havanın yaşattığı zorlukları çekiyor.

Yağışlı geçen günlerde su alan çadırlarda yağmurun dinmesini bekleyen çocuklar, ayazla da mücadele ediyor.

Oyun arkadaşları bazen jandarma bazen de polis oluyor

Sığınmacı çocukların oyun arkadaşı kimi zaman jandarma, polis kimi zaman da sınırda görevli kamu personeli oluyor.

Bazen babalarının kurduğu salıncakta sallanan çocuklar, bazen de futbol oynuyor. Topu olmayan bazı minikler ise konserve kutusuyla futbol oynamaya çalışıyor.

Edirne Valiliği, İl Göç İdaresi, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları, sığınmacılara yemek ve temel insani ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı oluyor. Çocuklara zaman zaman çikolata ve şeker dağıtılıyor.

Sığınmacı çocukların mahzun ve masum bekleyişleri, aileleriyle devam ediyor.

Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:34 Kaynak: AA

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