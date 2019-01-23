Sığınmacı Haberlerinde Hassasiyet Çağrısı

"Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme ve Kamuoyu Oluşturmada Medyanın Rolü" seminerinde, sığınmacı haberlerinde ötekileştirici bir dil kullanmama çağrısı yapıldı.

"Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme ve Kamuoyu Oluşturmada Medyanın Rolü" seminerinde, sığınmacı haberlerinde ötekileştirici bir dil kullanmama çağrısı yapıldı.



Seminerde konuşan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon, medyanın sığınmacılarla ilgili haber yaparken birlikte yaşama duygusunu güçlendirmesi gerektiğini anlattı.



Orhon, medyanın toplumun tüm kesimlerini birleştirici bir dil kullanmasının önemine işaret ederek, "Medya, spekülasyon, dikkat çekme ve izleyici oranlarını arttırma adına olumsuz haber üretmek yerine, tüm paydaşlar arasında diyaloğu desteklemeli. Özellikle mültecilerin iş yaşamına katılımları, insan onuruna yakışır işlerde ve koşullarda yer almalarını savunmak insan hakları ve medya etiği bağlamında yine medyanın sorumluluğudur." diye konuştu.



BM Enformasyon Merkezi Müdürü Ahmet Parla da dünyada yaklaşık 70 milyon insanın ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, mültecilerin insani şartlarda yaşayabilmeleri için küresel düzeyde ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurguladı.



"BM Küresel Göçmen Paktı"nın bu konudaki çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olduğunu dile getiren Parla, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu ve BM'nin de bu sığınmacıların güzel bir hayat yaşayabilmesi için birçok alanda proje yürüttüğünü söyledi.



Seminere medya mensuplarının yanı sıra STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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