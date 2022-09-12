Sığınmacı Hakları Platformu üyesi Taha El Gazi: Suriyeli ailelerin yüzde 60'ı çocuklarını okula göndermekten korkuyor - Son Dakika
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Sığınmacı Hakları Platformu üyesi Taha El Gazi: Suriyeli ailelerin yüzde 60'ı çocuklarını okula göndermekten korkuyor

12.09.2022 09:44

Sığınmacı Hakları Platformu Üyesi Taha El Gazi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyelilerin, 12-17 Eylül tarihleri arasında "grev çağrısı yaptığı" yönündeki iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Sığınmacı Hakları Platformu Üyesi Taha El Gazi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyelilerin, 12-17 Eylül tarihleri arasında "grev çağrısı yaptığı" yönündeki iddiasının doğru olmadığını söyledi. Gazi, toplumda yayılan nefret söylemi nedeniyle Suriyelilerin tedirgin olduğunu ifade ederek "Bu yıl Suriyeli ailelerin yüzde 60'ı korktukları için çocuklarını okullara göndermemeyi düşünüyor" dedi.

Çağrının Suriyeli bir iş adamının kişisel bir paylaşımı olduğunu ifade eden Gazi, "Paylaşımı yapan kişi Suriyeli bir sığınmacı. Aslında bu çok paylaşılan ve görülen bir şey değildi. Ancak Ümit Özdağ bu konuyu gündeme taşıdıktan sonra yayılmaya başladı. Biz de bundan sonra ne olacak diye takip etmeye başladık" dedi.

Ümit Özdağ'ın bu konuyu kullanmaya çalıştığını ifade eden Gazi, "Suriyeli sığınmacıların örgütlenme fikri veya imkanı yok. Zaten devletin denetimi altında STK'lar aracılığıyla hayatlarını idame ettiriyorlar. Ama Ümit Özdağ bunu kullanarak Suriyeliler üzerinden korku yayıyor" diye konuştu.

Gazi, ayrıca Özdağ'ın "hapse atılma" iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek Arapça metni okudu. Gazi, yayınlanan metinde Özdağ'ın söz ettiği gibi "hapse atılma" gibi bir ifade olmadığını, sadece nefret söylemi ve ırkçılık yapan siyasilerin yargılanması talebinin yer aldığını söyledi.

"Suriyeli ailelerin yüzde 60'ı çocuklarını okula göndermekten korkuyor"

Türkiye'de Suriyelilerin ayrımcılığa ve nefret söylemine maruz kaldığını ve bu durumun toplumda giderek yaygınlaştığını ifade eden Gazi, Suriyeli çocukların da ondan etkilendiğini söyledi.

Yaptıkları bir araştırmayı anlatan Gazi, "Okullarda ırkçılık düzeyi de arttı. Bu nedenle bu yıl Suriyeli ailelerin yüzde 60'ı korktukları için çocuklarını okullara göndermemeyi düşünüyor. Çocuklar maalesef ailelerinden etkileniyor. Ne yazık ki bazı okullarda bazı öğretmenlerden de etkileniyor. Bazı öğretmenler Suriyeli çocuğun Türkçesi iyi olmasına rağmen bu öğrenciyi uyum sınıfına gönderiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sığınmacı Hakları Platformu üyesi Taha El Gazi: Suriyeli ailelerin yüzde 60'ı çocuklarını okula göndermekten korkuyor - Son Dakika

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