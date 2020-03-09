Sığınmacı kadın ve çocuklar Yunan sınır kapısı önünde eylem yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığınmacı kadın ve çocuklar Yunan sınır kapısı önünde eylem yaptı - Son Dakika

Sığınmacı kadın ve çocuklar Yunan sınır kapısı önünde eylem yaptı

7 saat önce

Edirne'de sınırda bekleyen sığınmacılar arasında yer alan kadın ve çocuklar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.

Sığınmacı kadın ve çocuklar Yunan sınır kapısı önünde eylem yaptı, System.String[]

Edirne'de sınırda bekleyen sığınmacılar arasında yer alan kadın ve çocuklar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.

Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacı kadın ve çocuklar, Kastanies Sınır Kapısı önüne geldi.

Sığınmacılar, "Sınırı açın, yardım edin " sloganları atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Bir süre sınırda bekleyen kadın ve çocuklar, daha sonra kaldıkları alana çekildi.

Nehirde yıkanıyorlar

Sığınmacılardan bazıları, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda, umutla beklemeye devam ediyor.

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 3 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Geceleri soğuk hava, çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü sığınmacılara 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

Zaman zaman Meriç Nehri kenarına gelen sığınmacılar, çamaşırlarını da nehir kenarında yıkıyor.

Su seviyesinin düşük olduğu bölgelerde nehirde yıkanıp tıraş olan sığınmacılar, bir süre burada kaldıktan sonra kamp alanına geri dönüyor.

Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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