Sığınmacı kadınlar Avrupa'daki hemcinslerinden yardım istedi - Son Dakika

Avrupa'ya gidebilmek için Yunanistan sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren kadın sığınmacılar, Avrupa'da yaşayan hemcinslerine "seslerini duyma" ve "kendilerini anlama" çağrısında bulundu.

Türkiye'nin birçok ilinden aralarında Suriye, Afganistan, İran ve Özbekistanlıların bulunduğu çok sayıda sığınmacı, sınır hattına ulaşmak için Edirne'ye geliyor.

Günlerdir Pazarkule tampon bölgedeki Yunanistan sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren sığınmacıların içinde bulunduğu zorlu şartlardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor.

Burada bekleyişlerini sürdüren ve kimliklerini tam olarak açıklamak istemeyen kadınlar AA muhabirine, neden Avrupa'ya gitmek istediklerini anlatarak, kadınların desteğine duydukları ihtiyacı dile getirdi.

"Kendilerini bizim yerimize koysunlar"

Afganistan'dan gelen 23 yaşındaki Mahsa, Almanya, Fransa gibi bir Avrupa ülkesinde yaşamak istediğini belirterek, Avrupa'daki kadınlara seslendi.

Kendi ülkesinde savaş olduğunu dile getiren Mahsa, "Çocuklarım ve kendim için normal bir yaşam istiyorum. Sizin çocuklarınız gibi benim çocuklarımın da okumasını istiyorum. Bizim hayatımız çok zor geçiyor. Kadınların benim durumumu anlamasını ve bana yardım etmesini istiyorum. Dünyadaki hakkımız bu değil." ifadelerini kullandı.

Suriyeli 45 yaşındaki Sabah Radwan, Almanya'ya gitmek isteyen sığınmacı kadınlardan biri. 5 yaşında down sendromlu oğlu olan Radwan, Almanya'daki yaşıtı kadınlara, "Çocuğumun tedaviye ihtiyacı var. Kendilerini bizim yerimize koysunlar." şeklinde seslendi.

"Hangi kadın 4 aylık bebeğiyle soğukta, yağmurda kalmak ister?"

25 yaşındaki Suriyeli Safa, Almanya'ya gitmek istediğini dile getirerek, "Yağmur yağıyor ve çocuklarımız hastalanıyor. Kendinizi bizim yerimize koyun. Hangi kadın 4 aylık bebeğiyle soğukta, yağmurda kalmak ister? Bize yardım edin." dedi.

Afganistan'dan gelen ve Avrupa'da yaşamak isteyen 34 yaşındaki Meryem, ülkesinde okumaya izin verilmediğini belirterek, "Çocuklarımın okumasını istiyorum. Biz okuyamadık, çocuklarım bizim gibi olmasın." diye konuştu.

30 yaşındaki Afgan Vasgul Kerimi, Almanya'ya gitmek istediğini, hayalinin kendisi ve çocuğu için güzel bir hayat olduğunu söyledi.

Kerimi, Almanya'daki kadınların kendisini anlamasını isterken, "Çocuklarımın da benim de sizler gibi haklara sahip olmasını istiyorum, yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarıma ilaç alacak paramız yok"

İran'dan gelen ve Almanya'da yaşamak isteyen 33 yaşındaki Mercan, çocuklarının eğitim alması için çabaladığını aktardı.

Mercan, "Çocuklarım okula gitsin, iyi insan olsun istiyorum. Okusunlar, dil öğrensinler istiyorum. Kadınlara sesleniyorum, biz yalan söylemiyoruz. Dünya kadınları bu yaşadıklarımızı hissedin. Ben de kadın haklarına sahip olmak istiyorum. Lütfen bu hassasiyetimizi anlayın." diye konuştu.

Avrupa'ya gitmek isteyen 26 yaşındaki Afgan Parvana, "Burada kadınların durumu çok kötü. Lütfen bizim sesimizi duyun. Çok yorulduk. Çocuklarımızın ve bizim yardıma ihtiyacımız var. Biz yaşamak istiyoruz." dedi.

Afganistan'dan gelen ve Almanya'ya gitmek isteyen 26 yaşındaki Mahven, çocuklarının hasta olduğunu ve ilaç bile alacak parasının olmadığını söyledi. Mahven, "Dünyadaki kadınların bizim sesimizi duymasını istiyorum." diye konuştu.