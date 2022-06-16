Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı - Son Dakika
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Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı

16.06.2022 11:43

Kahramanmaraş Valiliği Geçici Barınma Merkezinde bir grup Suriyeli arasında anlaşmazlık çıktı. Olaylara ilişkin görüntüler sosyal medyada korku yaratırken, Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bir grup Suriyelinin arasında bugün saat 21:00 sıralarında tartışma sonrası huzursuzluk çıkmış, akabinde kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır. Önemli bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş'ta Suriyeli mültecilerin kaldığı geçici barınma merkezinde kavga çıktı. Kamp alanında kaos yaşanırken polis duruma TOMA'larla müdahale etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

O anlardan gelen görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, yaşananlara tepki gösterip durumun akıbetine ilişkin bir açıklama yapılmasını talep etti.

Kahramanmaraş'taki sığınmacı kampında olaylar çıktı! Valilik'ten ilk açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki sığınmacı kampında olaylar çıktı! Valilik'ten ilk açıklama geldi

"SÜKUNET SAĞLANMIŞTIR"

Olayla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Valiliği ise durumun kontrol altında olduğunu açıkladı. Yayınlanan duyuruda, "Haziran ayı itibariyle Suriyelilerin yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezlerinde alınması uygulanmasına başlanmıştır. Bu minvalde Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezine alınan bir grup Suriyelinin arasında bugün saat 21:00 sıralarında tartışma sonrası huzursuzluk çıkmış, akabinde kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır. Önemli bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Kahramanmaraş'taki sığınmacı kampında olaylar çıktı! Valilik'ten ilk açıklama geldi
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