Sığınmacı öğrenciler mesleki ve teknik eğitimle uyum sağlayacak - Son Dakika

Sığınmacı öğrenciler mesleki ve teknik eğitimle uyum sağlayacak

17.11.2020 11:01
Sığınmacı öğrenciler mesleki ve teknik eğitimle uyum sağlayacak, System.String[]

Bursa'daki Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında Suriyeli sığınmacı öğrenciler hem öğrenim görüp hem de meslek öğrenirken, Türk gençleriyle uyum sağlayacak.

Bursa'daki Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında Suriyeli sığınmacı öğrenciler hem öğrenim görüp hem de meslek öğrenirken, Türk gençleriyle uyum sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının ortakları arasında olduğu Suriyeli sığınmacı gençler ile Türk gençlerin istihdam edilebilirliklerini ve niteliklerini geliştirerek onların ekonomik ve sosyal bütünleşmesini amaçlayan Avrupa Birliğinin (AB) Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi, Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanmaya başlandı.

Geçici koruma altındaki Suriyeli gençler ile Türk gençlerinin kapsayıcı, kaliteli mesleki ve teknik eğitim-öğretime erişimlerini de amaçlayan projenin uygulandığı okulda, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı'na uygulama ana sınıfı açılarak öğrencilerin eğitimleri yürütülüyor.

23'ü Suriyeli ve 16'sı Türk öğrencinin yer aldığı proje kapsamında okulun Güzellik Saç Bakım Alanı ve Gıda Teknolojisi Alanı da yenilenecek.

Mesleki ve teknik eğitim erişimi artacak

Okul müdürü Girne Ağcihan Coşkun, AA muhabirine, bölgelerinde yoğun yaşayan kız öğrencilere yönelik proje geliştirdiklerini, özellikle sığınmacı öğrencileri mesleki eğitime teşvik etmek için çalıştıklarını söyledi.

Projenin kendileri için bir fırsat olduğunu dile getiren Coşkun, şöyle konuştu:

"Projenin özel amacı ise iş gücü piyasasında yüksek talep alan işlerde geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrencilere yönelik kapsayıcı mesleki ve teknik eğitim erişimini arttırmak. Okulumuzda, yönetim ve öğretmenler olarak genel anlamda da kapsayıcı ve kucaklayıcı bir eğitimle dezavantajlı bireylerimize yönelik çalışıyoruz. Projemizin önemli bileşenlerinden birisi okulumuzda ekipman desteği sağlanarak Çocuk Gelişimi Alanı Uygulama Ana Sınıfı atölye alt yapı çalışması tamamlanmıştır.

Güzellik Saç Bakım Alanı ve Gıda Teknolojisi Alanı bu kapsamda seçilen alanlardır. Bu alanlarda da eğitim öğretim altyapıları güçlendirilerek mesleki eğitimin kalitesi artırılacak ve bu yolla hem geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilerin hem de aynı okullarda öğrenim gören dezavantajlı Türk öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmelerinin kolaylaştırılması öngörülmektedir."

Coşkun, bu eğitim-öğretim yılında ise 23 Suriyeli öğrenci ve 16 Türk öğrencinin eğitim desteklerinden faydalandığını söyledi.

"Tercih edilme oranımız çok arttı"

Girne Ağcihan Coşkun, proje kapsamında geçen yıl 17 Suriyeli, 12 de Türk öğrencinin eğitim masraflarının karşılandığını belirtti.

Bu yıl öğrencilere ulaşım desteği yerine tablet desteğinde bulunulduğunu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Kasım ayında 470 lira, diğer aylarda 230 lira burs yardımı yapılacak. Proje kapsamında atölyelerimizi yeniledik. Uygulama ana okulumuzu açtık. Suriyeli ve dezavantajlı Türk öğrencilerimiz okula çekinerek gelirlerdi. Bu destek paketiyle desteklendiklerinde yaşadıkları sevinç, gözlerindeki ışıltı bizim bütün yorgunluklarımızı alıp götürdü. Atölyelerimizi yenileyerek çok güzel bir iş başardık. Bu projeyle birlikte sektör temsilcilerini okulumuza davet ettik, mesleki eğitim veren bir okulda gördükleri atölyeler onları şaşırttı. Yaptığımız protokollerle beraber de tercih edilme oranımız çok arttı."

Okulun müdür yardımcısı ve proje koordinatörü Oğuz Şahin ise öğrencilerin Türkiye'ye uyum sağlayan bireyler olabilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Alman Kalkınma Bankasının da projenin uygulayıcı ortaklarından olduğunu anlatan Şahin, "Proje 59 bin avro. Geçen yıl 25 avro harcadık. Bankada kalan para her ay denetleniyor. Bu yıl ki işlemler için de 34 bin avro harcamayı planlıyoruz." dedi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmenlerinden Meynur Başaran ise bölüme erkek öğrencileri de aldıklarını, bölümde eğitim alan Suriyeli öğrencilerin uyumu için çalıştıklarını kaydetti.

İyi derecede İngilizce konuşan Suriyeli öğrencilerin kendilerine çok yardımcı olduğunu anlatan Başaran, Suriyeli öğrencilerin iyi bir eğitim almasını ve onları meslek sahibi yapmak istediklerini de aktardı.

Suriyeli öğrenciler aldıkları eğitimden memnun

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 9. sınıf öğrencisi Amr Alahmad da öğretmenlerinin kendilerine iyi davrandığını, iyi bir eğitim aldığını söyledi.

Mesleğin ince ayrıntılarını da öğrendiklerini, insan ilişkileri noktasında da eğitim gördüklerini aktaran Alahmad, kuaförlük yapmak istediğini bildirdi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 9. sınıf öğrencisi Sena Sallouh ise bölümdeki eğitimden memnun olduğunu, çocuk gelişimiyle ilgili derslerin iyi bir şekilde işlendiğini belirtti.

Müzik ve dramatik eğitim dersleri de aldıklarını ifade eden Sallouh, meslek sahibi olmayı çok istediğini aktardı.

Aynı bölümde 11. sınıfta öğrenim gören Rama Sallouh ise Suriye'den 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, ortaokulu bitirdikten sonra lise eğitimine başladığını dile getirdi.

Anadolu Lisesi, Suriyeli, Görükle, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sığınmacı öğrenciler mesleki ve teknik eğitimle uyum sağlayacak - Son Dakika


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