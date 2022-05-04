Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil! - Son Dakika
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Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!

04.05.2022 14:54
Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!

Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son yaptığı açıklamada Prof. Dr. Bengi Başer'in iddialarına yanıt verdi. Çataklı, Başer'in 8 milyon göçmene oy kullandırılacağını iddiasına dair "akıl fukarası" diye seslendi ve Türkiye'de 8 milyon göçmen olmadığını savundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından '8 milyon göçmenin oy kullanacağı' iddiaları ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında söz konusu iddialar nedeniyle Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

ÇATAKLI "8 MİLYON SURİYELİ SEÇMEN" İDDİASINI YALANLADI

Çataklı, Prof. Dr. Bengi Başer'in iddiaları ile ilgili bir açıklama daha yaparak 8 milyon Suriyeli seçmen iddialarını yalanladı.

Çataklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hanımefendinin iki problemi var:

Zeka ve cehalet! Okuduğunu anlamayacak kadar akıl fukarası, İnsanlığı utandıracak kadar cahil!

Söylediği 8 milyon Suriyeli seçmen yalanını savunamayacak kadar cesaretsiz…

Son yalanını da söyleyeyim;

MSB'nin söylediği rakam

-İdlip 3.8 milyon

-Zeytindalı ve Fırat Kalkanı 1.2 milyon

-Barış Pınarı 300 bin

Yani Türkiye'de bulunan 3.7 milyon ile Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerde yaşayan toplam nüfus o, kötü niyetli sözümona akademisyen!"

İçişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Bengi Başer'in '8 milyon göçmene oy kullandırılacak' iddiasına çok sert yanıt
İçişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Bengi Başer'in '8 milyon göçmene oy kullandırılacak' iddiasına çok sert yanıt
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İçişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Bengi Başer'in '8 milyon göçmene oy kullandırılacak' iddiasına çok sert yanıt İçişleri Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Bengi Başer'in '8 milyon göçmene oy kullandırılacak' iddiasına çok sert yanıt Öztunç'tan Erdoğan'a: 'Her Gün Binlerce İnsan Sınırlardan Türkiye'ye Giriyor, Sen Çıkmışsın, 'Biz Göndereceğiz' Diyorsun, Hadi Oradan' Öztunç'tan Erdoğan'a: 'Her Gün Binlerce İnsan Sınırlardan Türkiye'ye Giriyor, Sen Çıkmışsın, 'Biz Göndereceğiz' Diyorsun, Hadi Oradan'

İsmail Çataklı, Ümit Özdağ, Suriyeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil! - Son Dakika


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