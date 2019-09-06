Son Dakika Haberleri: Sığınmacılar "Alan Kurdi"de mahsur kaldı
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Sığınmacılar "Alan Kurdi"de mahsur kaldı

1 saat önce

Kurtarma gemisi Alan Kurdi'nin Akdeniz'de batmak üzere olan bir tekneden kurtardığı sığınmacılar Malta açıklarında karaya çıkmayı bekliyor.

Sığınmacılar

Kurtarma gemisi Alan Kurdi'nin Akdeniz'de batmak üzere olan bir tekneden kurtardığı sığınmacılar Malta açıklarında karaya çıkmayı bekliyor. Malta ise sığınmacıları almaya yanaşmıyor.Alman arama kurtarma gemisi Alan Kurdi'nin 31 Ağustos'ta Malta açıklarında batmak üzere olan bir ahşap tekneden kurtardığı sekizi reşit olmayan, 13 Tunuslu sığınmacının durumu belirsizliğini koruyor.


Malta, geminin sahile yanaşmasına izin vermezken, bir haftadır karaya çıkmayı bekleyen sığınmacıların durumları gittikçe kötüleşiyor. Son olarak gemide bunalıma giren bir çocuğun denize atladığı, mürettebat tarafından ağlarla yeniden güverteye çıkarılarak boğulmaktan kurtarıldığı belirtildi. Malta makamları, panik atak geçiren iki çocuğun botla karaya çıkarılmasına izin verirken, diğer sığınmacıların ülkeye girmelerine müsade etmiyor.


Kurtarma gemisinin bağlı olduğu Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'in sözcüsü Gorden Isler, kurtarılan kişilerin tamamının karaya çıkarılması için Malta yargısına başvurduklarını belirtti.


Reşit olmayan sığımacıların gerektiğinden daha uzun süre kalabilecekleri doğru bir yer olmadığını söyleyen Isler, mahkemenin Sea-Eyes'in şikayetini kısa sürede sonuca bağlayıp, Malta'nın kurtarma konusundaki inkar edilemez sorumluluğunu onaylamasını umduğunu belirtti.


Akdeniz'de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren "Professor Albrecht Penck" isimli gemiye, 2015 yılının eylül ayında Bodrum açıklarında boğularak ölen Alan Kurdi'nin adı verilmişti.


dpa/TY,GA


(c)

Akdeniz, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:33 
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