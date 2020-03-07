Sığınmacılar gitti, eşyaları kaldı - Son Dakika
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Sığınmacılar gitti, eşyaları kaldı

6 saat önce

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçen sığınmacılardan geriye sadece eşyaları kaldı.

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Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçen sığınmacılardan geriye sadece eşyaları kaldı. Bota binerken ağırlık yapmaması için sahile bırakılan sığınmacıların eşyalar ise başka sığınmacılar tarafından yağma edildi.

Türkiye sığınmacıların Avrupa'ya gitmesi için sınır kapılarını açmasıyla birlikte Ege Denizi'nde de hareketlilik yaşanmaya başladı. Sınır kapılarından geçemeyen sığınmacılar gözlerini Ege Denizi'ne dikti. Ölümü göze alarak Yunan adalarına deniz yoluyla geçmeye çalışan sığınmacılar aldıkları botlara bilerek ölüm yolculuğuna başladı. 10 kişilik botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacılar bot ağırlık yapmaya başladığında ise yanlarında getirdikleri sahile bırakarak umut yolculuğuna çıktı. Sahile atılan sırt çantaları ise başka sığınmacılar tarafından talan edildiği görüldü.

Yanlarına hiçbir eşya almayan sığınmacılardan bazıları karşıya geçmeyi başarırken bazıları ise Türk Sahil Güvenlik ekiplerince Yunan kara sularına geçmeden yakalanıyor.

(Eren Ayhan/İHA)

Ege Denizi, Yunanistan, Kos Adası, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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