Sığınmacılar hayallerindeki Avrupa için yük trenlerinde kaçak yolculuk yapıyor - Son Dakika

Sığınmacılar hayallerindeki Avrupa için yük trenlerinde kaçak yolculuk yapıyor
09.11.2021 09:48
Yük treninin geçmesini bekleyen sığınmacılar Yük trenine binmiş sığınmacılar SELANİK - Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmasıyla Yunanistan'da mahsur kalan binlerce sığınmacı, Selanik'te yük trenlerinin vagonlarına gizlenerek Yunanistan - Kuzey Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasına geliyor.
Yük treninin geçmesini bekleyen sığınmacılar
Yük trenine binmiş sığınmacılar SELANİK - Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmasıyla Yunanistan'da mahsur kalan binlerce sığınmacı, Selanik'te yük trenlerinin vagonlarına gizlenerek Yunanistan - Kuzey Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasına geliyor. Çoğunluğu Afganlardan oluşan sığınmacılar, Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışıyor. Sığınmacılar, İdomeni'deki ormanlık alanda dinleniyor.
Son Dakika 09:46 Direksiyon başında epilepsi krizi geçiren adam, 3 farklı yere çarptıktan sonra durabildi 09:39 Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı 09:12 Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor 08:44 Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti 08:00 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor 07:20 Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı 00:50 Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti 21:13 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı