Sığınmacılar için çalışan derneklerden mülteci kriziyle ilgili dünyaya çağrı - Son Dakika

Sığınmacılar için çalışan dernekler, yaşanan mülteci kriziyle ilgili bir araya gelerek dünyaya çağrı yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanlıların Suriye'ye mülteci olarak gitmesinin hatırlatılması üzerine Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, " Suriyelilerin İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yunanlılara bakış açısıyla, bugün Yunanlıların Suriyelilere bakış açısı aynı değil " dedi.



Türkiye'nin mültecilere karşı Avrupa'ya giden sınır kapılarını açmasıyla beraber son günlerde yaşanan insanlık krizi, sığınmacılar için çalışan dernekleri harekete geçirdi. Sınırda yaşanan elim olaylar üzerine bir otelde 'Sığınmacıların yaşama hakkını koruyun, çözüm için harekete geçin' isimli bir basın açıklaması gerçekleştiren Suriye Dernekleri Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Sığınmacı Hakları Derneği ve Hepimiz Göçmeniz Platformu dünyaya yaşanan krizin son bulması ile ilgili acil çağrıda bulundu. Toplantıya sanatçı Deniz Türkali, Suriye Dernekleri Platformu adına Muhammed Akda, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, Sığınmacı Hakları Derneği adına Bekir Berat Özipek ve Hepimiz Göçmeniz Platformu adına Yıldız Önem, Şenol Karakaş, Ufuk Uras ile Abdülhalim Yılmaz katıldı. Mülteci kriziyle ilgili sorunların birçok yönüyle ele alındığı toplantı derneklerin açıklamalarının ardından sona erdi.



"Mültecilik bir tercih değil zorunluluktur"



Mülteci krizi olarak görülen şeyin insani bir kriz olduğunu dile getiren Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, "Herkesin mülteci krizi diye isimlendirdiği şeyi biz bir kez daha insani kriz olarak görüyoruz. Biz yıllardır şunu gördük. Avrupa sürekli olarak aynı politikadaydı. Mültecilerin kendi ülkelerine girmesi hususu, botların batırılması hususu bugün yeni gerçekleşen bir olay değil. Yıllardır Suriyeli mültecilerin botlarla Avrupa'ya geçmeye çalışırken de aynı problemleri yaşadıklarını görüyoruz. Akdeniz'de batan botların sebebi sadece dalgalar değildi. Bugün aynı hadiseyi bir kez daha sınırlarda görüyoruz. Mültecilik bir tercih değildir. Mültecilik bir zorunluluktur" diye konuştu.



"Sadece insani olarak baktığımızda bu tür problemlerle karşılaşmayacağımızı düşünüyorum"



İkinci Dünya Savaşı yıllarında insani bir bakış açısıyla Suriyelilerin savaştan kaçan Yunanlılara kapılarını açtığını ancak bugün aynı şeyin Yunanlılar tarafından gerçekleştirilmediğini söyleyen Demir, "O zamanın coğrafyasında mülteci olmak zorunda kalan Yunanistan ve halkına Suriyeliler kapılarını açmış. Şimdi Suriyeliler, Suriye milletinden kaynaklanmayan Uluslararası veya iç savaş sebebiyle kaynaklanan nedenlerden ötürü mülteci olmuş durumda. Her insan için dünyanın herhangi bir toprağı ayak basılacak bir yerdir. Suriyelilerin İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yunanlılara bakış açısıyla, bugün Yunanlıların Suriyelilere bakış açısı aynı değil. Çünkü o zaman insani bir bakış açısı söz konusuydu. Aslında çoğunluğu Hristiyan olan bir millet Müslüman bir ülkeye gelmişti ama şimdi bir Müslüman ülke Hristiyan ülkeye gittiğinde dini bir bakış açısı getirebiliyorlar. Bu bakış açısını değiştirdiğimizde dili, dini, ırkı fark etmeksizin sadece insani olarak baktığımızda bu tür problemlerle karşılaşmayacağımızı düşünüyorum " şeklinde konuştu.



Mültecilere karşı Avrupa'nın aldığı kararı sadece Yunanistan değil tüm Avrupa Birliği'nin aldığını ifade eden Demir, "Şu anda Yunanistan'ın almış olduğu kararı da sadece Yunanistan'a indirgemek doğru olmaz. Bu kararın özünde Avrupa Birliği'nin üyesi olan diğer ülkeler var. Avrupa bunu Yunanistan'a yaptırıyor" dedi. - İSTANBUL