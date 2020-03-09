"Sığınmacılar için dünya taşın altına elini koysun" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sığınmacılar için dünya taşın altına elini koysun' çağrısı - Son Dakika

"Sığınmacılar için dünya taşın altına elini koysun" çağrısı

6 saat önce

Uluslararası Göç ve Entegrasyon Derneği (UGEDER) Genel Başkanı Mustafa Tolga Eroğlu, sığınmacılar konusunda, "Dünya taşın altına elini koymak zorunda.

Uluslararası Göç ve Entegrasyon Derneği (UGEDER) Genel Başkanı Mustafa Tolga Eroğlu, sığınmacılar konusunda, "Dünya taşın altına elini koymak zorunda." çağrısını yaptı.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllardır sahip çıktığı sığınmacıların, sınırdan geçme çabaları esnasında yaşadıklarının insanlık dışı olduğunu söyledi.

Derneklerinin ulusal ve uluslararası alanda başta entegrasyon ve göç politikaları olmak üzere her türlü sivil toplum faaliyetinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla çalışma ve araştırmalar yaptığını anlatan Eroğlu, "Saha uygulamaları ile çözümler geliştirerek eğitim, teknik ve hukuki altyapıların geliştirilmesine katkıda bulunup, toplumsal bilinci artırmak ve çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla hizmet ediyoruz. Amacımız gelişen, öğrenen, fayda sağlayan dünya insanlarıyla birlikte hareket etmek." diye konuştu.

"Psikolojik çöküntü içindeler"

Eroğlu, bu çağda insanların sınır ötesi hareketliliğinin arttığını ifade ederek, "Sınır ötesine doğru olan bu hareketlilik turistik veya eğitim amaçlı olabildiği gibi ekonomik veya siyasi nedenlerle, düzenli ya da düzensiz olarak hatta zorunlu olarak gerçekleşebiliyor. Konu ekonomi, turizm olduğunda tüm ülkeler zaten bu hareketliliğin olmasını istiyor. Peki sığınmacılar? Şu an sınır tellerinde kendilerine gaz bombası atılıyor, silah doğrultuluyor. Psikolojik çöküntü içindeler. 'Biz insan değil miyiz?' sorusunu kendilerine soruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Göç, göçmen, mültecilik, sığınmacı, yabancılar hukuku gibi kavramların sadece Türkiye'nin sorunu gibi görülüyordu. Öyle değil." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda yaşadığımız örneklerden de görüldüğü gibi, tüm dünyayı ilgilendiren bir konu bu. Avrupa'ya 'sığınmacılar da insan' çağrısında bulunuyoruz. Zira Avrupa, insanlığı, medeniyeti, gelişmişliği anlatan, bu konularda kendilerinin örnek ülkeler olduğunu savunan ülkeleri temsil ediyor. Dünya taşın altına elini koymak zorunda."

Türkiye'nin özellikle son yıllarda, bulunduğu coğrafi bölgede yaşanılan olaylara bağlı olarak hem hedef ülke hem de transit ülke olarak yoğun bir şekilde göç dalgası ile muhatap olduğunu aktaran Eroğlu, "Bu bağlamda UGEDER, göç olgusunda çözümün bir parçası olmak adına katkı sağlamak için çalışıyor." dedi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu

Son Dakika Haberleri
23:15 Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
23:13 KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI
23:12 AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
23:12 İZMİR Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor
23:11 İdlib'de yaralanan asker babaevine getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:18:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sığınmacılar için dünya taşın altına elini koysun" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]